Pfarrer fehlen: Kirche im MK in schwerer See

Von: Florian Hesse

Teilen

Der Landeskirche und dem Kirchenkreis fehlen Pfarrer. Das wird sich bald auch in Halver bemerkbar machen. © Florian Hesse

Die Beschlüsse der Sondersynode des evangelischen Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg dürften tief in das Leben der evangelischen Kirchengemeinden hineinwirken.

Halver - Mit „verbindlichen regionalen Kooperationsräumen“ (wir berichteten) will die Kirche auf sinkende Mitgliederzahlen, mehr aber noch auf fehlendes geistliches Personal reagieren. Vorstellbar für Halver bei einer Gemeindegröße von etwa 5200 Mitgliedern ist, dass sich ein solcher Kooperationsraum auf Oberbrügge und bis nach Kierspe erstrecken könnte, vermuten Kenner der Materie.

Personell schrumpfen wird aber auch das Pastoralteam in Halver, weiß Pfarrer Martin Pogorzelski bereits jetzt. Im Mai 2024 wechsle sein Kollege Christoph Dickel in den Ruhestand, 2028 er selbst. Mit Stand von jetzt hoffe und vermute er, dass in Halver noch eine Pfarrstelle verbleiben werde.



Verbindliche regionale Kooperationsräume

Wie aber ein regionaler Kooperationsraum genau aussieht, müssen die Gemeinden dem Vorstand der Kreissynode übermitteln. Das Votum wird in den Presbyterien ermittelt. Zeit dafür haben sie bis zum 30. Juni kommenden Jahres. Tun sie es nicht, entscheidet der Kreissynodalvorstand.



Die verbindliche Kooperation bedeutet, was bisher freiwillig gelebte Praxis war. Fehlt ein Pfarrer in der Gemeinde, hilft auf Absprache ein Geistlicher aus einer benachbarten Gemeinde aus. Doch diese Freiwilligkeit kann sich die Kirche im heimischen Raum personell nicht mehr leisten.



„Es war ein Beschluss, den wir fassen mussten“, erinnert sich ein Teilnehmer der Synode. Denn auf dem Tisch lagen harte Zahlen. Martin Pogorzelski, Pfarrer, stellvertretender Superintendent und Vorsitzender des Perspektiv- und Strukturausschusses des Kirchenkreises, hatte bereits vor Längerem die Lage für die 23 Gemeinden im Kirchenkreis dargestellt: „In den nächsten neun Jahren gehen von 33 Pfarrerinnen und Pfarrern 23 in den Ruhestand. Das habe ich auf der letzten Synode ausführlich dargelegt. Wenn ab 2031 scharf mit zwölf Pfarrstellen kalkuliert würde, dann könnten wir im ganzen Kirchenkreis noch zwei Pfarrstellen besetzen.“

Verbunden im Erschrecken über die Zahlen.“

Man sei „verbunden im Erschrecken über die Zahlen“, wird Superintendent Dr. Christof Grote aus der Sondersynode zitiert. Experten gehen davon aus, dass die evangelische Kirche weiter Mitglieder verlieren wird – in den nächsten zehn Jahren rund ein Viertel. Viel dramatischer aber ist der Rückgang der Pfarrerinnen und Pfarrer stellen in der Landeskirche, die von etwa 1600 im Jahr 2000 bis 2035 auf 320 – bei circa 450 Kirchengemeinden in der westfälischen Landeskirche.



Pfarrer Martin Pogorzelski © Florian Hesse

Pogorzelskis Zahlen waren dabei aber nicht als Begründung gedacht, Kooperationsräume einzurichten, sondern, ganz anders, ein Pilotprojekt „Alternative Strategien im ländlichen Raum“ einzurichten und entsprechend zu fördern. Diesem Vorschlag erteilte erst die Landeskirche und dann auch gezwungenermaßen die Kreissynode eine Absage. Der Grund: Mit der Zahl der tatsächlich vorhandenen Geistlichen sei mittelfristig noch eine Quote von einem Pfarrer auf 5000 Gemeindemitglieder möglich.



Die personelle Mehrausstattung im ländlichen Raum mit seinen weiten Wegen würde in der Gänze bedeuten, dass Pfarrpersonal an anderer Stelle fehlen würde, wenn nur noch ein Drittel der Planstellen bei langsamer sinkender Zahl der Gläubigen vorhanden sei. Und Nachwuchs ist offenbar nicht in Sicht.



Ein Pfarrer für 5000 Gläubige?

War der Beruf des Pfarrers bereits in der Vergangenheit nicht unbedingt begehrtes Berufsziel, könnte die Last für die jetzt wirkenden und künftigen Geistlichen noch beträchtlich steigen. Christoph Dickel sorgt sich um die jungen Kollegen. Die Perspektive, in zehn Jahren für 5000 Gemeindeglieder zuständig zu sein, führe zum Burnout. Das sei eine völlige Überforderung, da auch ständig die Angst mitschwinge, von Verwaltungs- und Gremienarbeit aufgefressen zu werden, fürchtet Christoph Dickel.



Ob der zweite Beschluss der Kreissynode hilft, nämlich den beruflichen Zugang zum Pfarramt zu öffnen, ist offen. Zudem ist Ziel, über sogenannte IPPT-Stellen (Interprofessionelle Pastoralteams) Entlastung für die Seelsorger zu schaffen. Doch hier konkurriert man in Teilen der möglichen Berufsfelder auch auf dem freien Arbeitsmarkt um Fachkräfte.



Sinken dann parallel auch noch die Zahl der Gemeindemitglieder und infolge mangelnden Personals die Qualität der gemeindlichen Arbeit, schrumpft damit auch der Pool derer, die sich möglicherweise für eine Tätigkeit in der Kirche interessieren.



Der Ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg Der Ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg ist im Jahr 2000 aus den ehemaligen Kirchenkreisen Lüdenscheid und Plettenberg erwachsen. Er liegt im Märkischen Kreis, in dem rund 40 Prozent der Bevölkerung evangelisch sind, und im Kreis Olpe, in dem die evangelische Bevölkerung mit ungefähr 10 Prozent Bevölkerungsanteil lebt. Die Fläche des Kirchenkreises umfasst eine Ausdehnung von etwa 1139 Quadratkilometern und ist von einer ländlichen Struktur geprägt. Zum Kirchenkreis gehören 23 Kirchengemeinden in unterschiedlichen Größen. Der Kirchenkreis besteht aus 74 191 Gemeindegliedern (Stand: 31. Januar 2022), 33 Gemeindepfarrstellen und zwölf Funktionspfarrstellen.