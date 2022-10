Zu viele Sperrungen im MK: Flickenteppich bleibt länger

Von: Carolina Ludwig

Der Flickenteppich bleibt zunächst. Kleinere Reparaturen zum Erhalt der Verkehrssicherheit sind jedoch möglich. © Thilo Kortmann

Kommando zurück: Die Fahrbahndecke der Mühlenstraße wird doch noch nicht saniert. Aktuell finden dort unter Vollsperrung Kanalarbeiten statt, Vertreter der Stadtverwaltung und der ausführenden Firma Künzel aus Menden hatten bei der Ankündigung der Vollsperrung erklärt, nach den Arbeiten am Kanal werde lediglich eine provisorische Fahrbahndecke aufgebracht, bis die Sanierung der Mühlenstraße folgt. Christoph Stillger, Straßenbaufachmann bei der Stadt Halver, dementiert das nun.

Halver – „Das wird erst gemacht, wenn rundherum alle Großumleitungen beendet sind“, sagt er auf Anfrage. Man wolle den Verkehr nicht zusätzlich durch lange Vollsperrungen belasten, wenn die Sanierung nicht zwingend zum Erhalt der Verkehrssicherheit nötig ist. „Der Kanal muss jetzt gemacht werden. Alles andere an vermeidbarem Straßenbau, was das Netz überproportional belastet, werden wir kurzfristig nicht angehen“, sagt Stillger. Auch Hubert Kowalski, bei der Stadt für Kanalbau zuständig, bestätigte bereits, dass der Zustand des Kanals eine sofortige Sanierung nötig mache. „Da geht es um die Versorgungssicherheit. Es liegen dort auch andere Leitungen, und wenn ein solcher Kanal einbricht, werden in der Regel auch Strom- und Telefonleitungen beschädigt“, erklärt Christoph Stillger. Die Kanalarbeiten und die damit verbundene zweimonatige Vollsperrung der Mühlenstraße habe man daher nicht aufschieben können.

Da die Mühlenstraße – anders als die nächstmögliche Umleitung über die Kölner Straße – für den Schwerverkehr freigegeben ist, wolle man dort die Sperrung so kurz wie möglich halten. Auch dem City Ofen, dem Unternehmen und den Landwirten „hinter“ der aktuellen Vollsperrung wolle man eine bis zu fünfmonatige Sperrung bei der aktuellen Lage nicht zumuten. „Das kann man irgendwann nicht mehr vermitteln, die wissen doch alle nicht mehr, wo sie herfahren sollen“, sagt Stillger auch mit Blick auf die Sperrungen von A45, B54 und L528 zwischen Hagen und Breckerfeld.



Die Kanalsanierung soll am Mittwoch losgehen, dann ist die Mühlenstraße gesperrt. Mit der Sanierung der Fahrbahndecke hat diese Maßnahme nichts zu tun. © Thilo Kortmann

„Die Halveraner leiden im Moment genug“, findet er. Viele seien darauf angewiesen, auch in die umliegenden Städte zu fahren, und würden sich dort ohnehin in den Stau stellen müssen und Umwege in Kauf nehmen.



Andersherum sei auch die Anlieferung nach Halver sehr kompliziert geworden. „Wir merken das auch mit den Baustoffen. Seit die A45 gesperrt ist, gibt es einen Halver-Zuschlag für die Lieferung von Gütern“, sagt Stillger. Ein großes Problem sei auch die Anlieferung von „heißen Gütern“ wie Asphalt für den Straßenbau. Der sei vor der Sperrung unter anderem aus Hagen-Vorhalle geliefert worden. „Wenn die jetzt aber drei Stunden im Stau stehen, ist eine ganze Lkw-Lieferung hin“, erklärt der Fachmann das Problem. Man müsse sich nun in Richtung Radevormwald oder Remscheid orientieren, wo allerdings natürlich nicht plötzlich mehr Anbieter zur Verfügung stehen. „Es ist auch für den Straßenbau eine harte Zeit“, sagt Stillger.



In Halver konzentriere man sich daher zunächst auf die Randbereiche und versuche, den Durchgangsverkehr nicht zusätzlich zu belasten. Dringend nötige Maßnahmen, wie eben die Kanalsanierung in der Mühlenstraße oder auch im kommenden Jahr in der weiterführenden Straße Im Sumpf würden durchgeführt, und auch kleinere Reparaturen zum Erhalt der Verkehrssicherheit seien möglich und nötig. „Aber die Mühlenstraße wird nicht in diesem Jahr und auch nicht im nächsten Jahr saniert“, hält Stillger fest.



Nach der Kanalsanierung Im Sumpf – also ab übernächstem Jahr – werde man „mit Augenmaß und umfassender Abstimmung“ entscheiden, ob dann eine Vollsperrung der Mühlenstraße zumutbar sei.