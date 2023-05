Mobiler Blitzer in Halver: 909 Verstöße in einem Monat

Von: Florian Hesse

Manuela Pollmann und Bürgermeister Michael Brosch an der B229. Die Anwohner drängen auf weniger Tempo. © Hesse, Florian

Die systematische Geschwindigkeitsüberwachung in Schwenke an der Bundesstraße 229 zwischen Radevormwald und Halver hat beunruhigende Ergebnisse an Licht gebracht. In einem Monat zeichnete die mobile Blitzanlage des Märkischen Kreises 909 Verstöße auf.

Halver – Vier Wochen stand die Anlage an der Rader Straße. Im Durchschnitt verzeichnete die Anlage etwa 30 Verstöße am Tag:

5. bis 12. April: 277 Verstöße

13. bis 19. April: 210 Verstöße

20. bis 26. April: 219 Verstöße

27. bis 3. Mai: 203 Verstöße.



Erlaubt sind in dem Abschnitt der Straße, die den Ortsteil Schwenke praktisch teilt, 70 Stundenkilometer. Wie schnell die gemessenen Fahrzeuge unterwegs waren, geht aus den Protokollen nicht hervor, ebenso wenig, ob es sich dabei um Pkw oder Lkw handelt.



Erkennbar an der Statistik ist ein deutlicher Rückgang nach der ersten Kontrollwoche. Bürgermeister Michael Brosch geht davon aus, dass Pendler zwischen Halver und Lüdenscheid wie auch Fahrer von Logistikunternehmen sich danach auf die Anlage eingestellt hätten und Höhe Schwenke vom Gas gingen.



Brosch hatte beim Märkischen Kreis auch die Anlage angefragt nach Beschwerden aus der Bürgerschaft und einem Ortstermin. Dabei hatte Manuela Pollmann im September vergangenen Jahres um Hilfe gebeten und die Situation deutlich gemacht. Mit der Sperrung der Talbrücke Rahmede habe der ohnehin starke Verkehr auf der Bundesstraße weiter zugenommen, so ihre Einschätzung. Es werde schnell und riskant gefahren.

Mit der Beobachtung steht sie auch nicht allein da. Die gesamte Nachbarschaft in Schwenke habe eine Liste unterschrieben mit der Aufforderung an die Stadt, sich für die betroffenen Bürger einzusetzen.



Eine wirkliche Lösung des Problems ist aber zurzeit nicht in Sicht. Er habe sich gemeinsam mit Lutz Eicker aus dem zuständigen Fachbereich beim Märkischen Kreis dafür eingesetzt, di Geschwindigkeit in diesem Abschnitt der Straße mit direkt angrenzender Wohnbebauung zu reduzieren. „Wir sind damit nicht durchgedrungen“, stellt Brosch im Nachhinein fest.



Seine Vorstellung wäre gewesen, dort Tempo 50 auszuschildern beziehungsweise den Bereich als geschlossene Ortschaft auszuweisen. Letzteres wäre verbunden mit deutlich höheren Bußgeldern bei Verstößen. Doch eine Rückmeldung aus dem Lüdenscheider Kreishaus gebe es bisher nicht, so der Bürgermeister.