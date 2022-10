ZOB-Umbau: Noch Unklarheiten bei Finanzierung

Von: Florian Hesse

Die Busbahnhöfe in Halver werden barrierefrei. Obwohl die Arbeiten schon laufen, gibt es weiter Unklarheiten über die Finanzierung. © Florian Hesse

An den Zentralen Omnibusbahnhöfen laufen bereits die Arbeiten, doch welche Ausstattung am Ende umgesetzt wird, ist derzeit noch unklar, denn: Noch steht nicht fest, ob und in welchem Umfang die Sanierung gefördert wird.

Halver - Mit Stand vom Wochenbeginn ist weiter offen, ob und in welchem Umfang die Sanierung der Zentralen Omnibusbahnhöfe (ZOBs) an der Sparkasse und am Schulzentrum gefördert wird.

Die Entscheidung liegt beim Verkehrsministerium in Düsseldorf, an das die Stadt Förderanträge für die Aufstockung der Mittel geschickt hat. „Positiv begleitet“ werde Halver dabei vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).



Steigerung der Baukosten von 800 000 Euro

Es geht um eine Steigerung der Baukosten für die beiden Anlagen, die die Stadt Halver barrierefrei herstellen muss – und die statt 1,8 nun rund 2,6 Millionen Euro kosten dürften. Die zusätzlichen 800 000 Euro, so die städtische Hoffnung für den Halveraner Nahverkehr, könnten mit Zustimmung aus Düsseldorf ebenfalls zu 90 Prozent aus Düsseldorf gegenfinanziert werden.



Auf beiden Baustellen wird zurzeit gearbeitet. Welche Ausstattung aber am Ende umgesetzt werden kann, hängt von den letztlich verfügbaren Mitteln ab. Er sei angesichts der Wichtigkeit des Projekts kein Freund davon, letztlich ein Schmalspurprojekt umzusetzen, das immerhin auf Jahrzehnte Bestand haben dürfte, hatte Bürgermeister Michael Brosch am Randes eines Baustellentermins durchblicken lassen.

Angespannte Haushaltslage: Könnte die Stadt mit eigenen Mitteln einspringen?

Ohne weitere Fördermittel ist jedoch eine politische Diskussion zu erwarten, ob sich angesichts der für 2023 erheblich angespannten Haushaltslage eine Mehrheit findet, mit städtischen Mitteln einzuspringen. Die Debatte dürfte in Kürze aufkeimen, wenn es um die Einbringung des städtischen Haushalts geht, die für die Dezember-Sitzung des Rates zu erwarten ist.

Dass im städtischen Budget nichts zusätzlich zu holen ist, war bereits im letzten Hauptausschuss klar geworden, als es um eine vergleichsweise kleinere Baumaßnahme ging. „Oben drauf geht gar nichts“, hatte Kämmerer Simon Thienel in Richtung Politik und Verwaltungskollegen da klar gemacht.