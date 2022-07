ZOB-Umbau 800.000 Euro teurer: Wie geht es weiter?

Von: Sarah Lorencic

Umbauarbeiten am ZOB: Mit den geplanten Arbeiten wird Mitte August begonnen, de zeit laufen Vorarbeiten – alte Kanäle und Leitungen werden erneuert. Die Kosten sind jetzt jedoch um ein Vielfaches gestiegen. Ob und wie am Ende alles umgesetzt wird, ist noch nicht klar. © Sarah Lorencic

Eine Nachfrage über den derzeitigen Umbau der Zentralen Omnibusbahnhöfe (ZOB) in Halver an der Sparkasse sowie am Schulzentrum machte eine nicht kommunizierte Information öffentlich.

Halver – 800 000 Euro wird der barrierefreie Umbau mehr kosten. Statt der zunächst veranschlagten 1,8 Millionen Euro sind es nun rund 2,6 Millionen, wie Bauamtsleiter Michael Schmidt auf Anfrage sagt. Eine Förderung von 1,4 Millionen Euro liegt vor.

Aus den 400 000 Euro Eigenleistung sind mit den gestiegenen Kosten 1,2 Millionen geworden. Deshalb hat die Stadt Halver jetzt eine Nachförderung beantragt. In der Hoffnung, dass auch von den 2,6 Millionen Euro 90 Prozent gefördert werden, wie Bürgermeister Michael Brosch sagt. Er ist guter Hoffnung, dass es funktionieren wird. Aber derzeit wird nur mit den vorhandenen Mitteln von 1,4 Millionen gerechnet.



Eventuell gibt es Kürzungen bei dem Projekt.

Wie Michael Schmidt erklärt, wurden die Arbeiten in Stufen unterteilt. Die zweite Stufe wird bis zur Klarheit über die Finanzierung auf die lange Bank gestellt. Darunter fallen zum Beispiel die Wartehäuschen, auf die man im Falle verzichten müsste, wie Schmidt denkt. „Eventuell gibt es Kürzungen bei dem Projekt.“



Michael Brosch aber gibt die Hoffnung auf Nachförderung nicht auf und will von den Plänen für den ZOB-Umbau nicht abweichen. Sollte es keine Unterstützung geben, werde man in die politische Diskussion gehen müssen, ob und wie man die Pläne ändert, um zu sparen. Für Brosch ist ein Abspecken, wie er es nennt, jedoch derzeit keine Option. Zu wichtig seien die Busbahnhöfe. Sie prägten zum einen das Stadtbild und haben zum anderen dringenden Handlungs- und Nachholbedarf. „Wir wollen einen zeitgemäßen ZOB“, sagt Brosch. Dazu gehörten für ihn ordentliche Wartemöglichkeiten, Freifunk und auch Ladestationen. Darauf zu verzichten wäre nicht in seinem Sinne. „Ich stehe hinter der Planung. Es macht wenig Sinn, wenn wir halbe Sachen machen.“ Im Märkischen Kreis, sagt Brosch, sei Halver die einzige Kommune ohne digitale Anzeige, die anzeigt, wann der nächste Bus kommt. „Der Nachholbedarf ist groß.“



Es macht wenig Sinn, wenn wir halbe Sachen machen.

Die Gründe für die gestiegenen Kosten sind zweierlei. Zum einen sei alles teurer geworden auch im Tiefbau und bei den Materialien, wie Michael Schmidt erklärt. Zum anderen wirkt sich die A45-Problematik auf die Halveraner Situation aus. So haben Firmen Probleme, Materialien nach Halver zu transportieren, ergänzt Michael Brosch.



Mitte August wird mit den Umbauarbeiten am ZOB an der Sparkasse begonnen. In einem ersten Schritt wurden Kanäle und Leitungen erneuert. Die Firma Dohrmann ist damit beauftragt worden. Für die Arbeiten wurde am Mittwoch eine Ampel am Kreisverkehr aufgestellt. Sie wurde für vier Wochen beantragt, ob man sie immer braucht, bleibt noch abzuwarten, sagt Christoph Stillger aus dem Bauamt, der das Projekt betreut. Zunächst wird mit den Arbeiten begonnen, die mit den bisher vorhandenen Mitteln finanziert werden können. 1,8 Millionen stehen von den 2,6 Millionen Euro insgesamt zur Verfügung.