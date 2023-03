ZOB Sparkasse ist freigegeben

Von: Florian Hesse

Teilen

Gut, wenn man einen Plan hat. Die Freigabe des ZOB Sparkasse nutzten die Beteiligten zur Feinabstimmung noch anstehender Arbeiten © Florian Hesse

Welche Standards bei Sitzmöglichkeiten und Stellplätzen für Fahrräder eingerichtet werden können, ist noch offen.

Halver - Der Zentrale Omnibus-Bahnhof (ZOB) Sparkasse ist wieder offen. Nach fast einem Jahr Bauzeit und nur zwischenzeitlicher Öffnung für die Halveraner Kirmes ist der innerstädtische Umschlagplatz für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) wieder nutzbar.

Wichtig dürfte die Öffnung in erster Linie für die Fahrgäste der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) sein, die ihre Linien seit April 2022 über Nothaltestellen bediente. Die sind seit Mittwoch geschlossen. Eine entsprechende Information erfolgte allerdings nicht, sodass am Mittwoch noch MVG-Kunden vor dem Rathaus an der Thomasstraße auf den Bus warteten.



Für die am Bau Beteiligten ist die teure Maßnahme allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Fertiggestellt ist der erste und voll abrechenbare Abschnitt mit Tiefbau, Pflasterarbeiten, Asphaltierung und der kompletten barrierefreien Herstellung des ZOB. Letzteres war per Gesetz auch das Ziel des Gesamtvorhabens. Dazu gehört die höhenmäßige Anpassung der Gehweg-Borde, Absenkungen der Kanten an Überwegen und eine taktile Pflasterung als Orientierungshilfe für Sehbehinderte.



Finanziert wurde die Maßnahme durch Fördermittel des Landes und einen Eigenanteil der Stadt. Weil sich im Laufe der Maßnahme, die durch das Verlegen von Versorgungsleitungen Dritter beträchtlich verzögert wurde, die Baukosten rasant nach oben entwickelt hatten, hatte sich die Stadt Halver beim Fördergeber um eine Nachbewilligung bemüht. Die aber erfolgt nicht in voller erhoffter Höhe.



Im Ergebnis muss nun entschieden werden, in welchem Umfang in der weiteren Ausstattung noch Abstriche vorgenommen werden oder aber, ob die Stadt selbst die finanzielle Lücke schließt. Dabei geht es um die Wartebereiche und deren Standards, beispielsweise darum, ob sogenannte smarte Bänke mit Lademöglichkeiten für Handys oder normale Sitzgelegenheiten installiert werden. Auch wie die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder letztlich gestaltet werden, hängt zusammen damit, was an Geld zur Verfügung steht. Die Entscheidung darüber fällt den politischen Gremien zu, die im März in die nächste Sitzungsrunde gehen.



Zur Freigabe am Mittwoch hatten sich auf der zunächst abgeschlossenen Baustelle seitens der Stadt Lutz Eicker vom Ordnungsamt, Christoph Stillger als Fachplaner aus dem Baubereich, Max Iserlohe für das Planungsbüro Patzke, Bauamtschef Michael Schmidt und Marcel Pohl, Chef des Bauunternehmens Dohrmann, zusammengefunden, um bei dieser Gelegenheit weitere Details abzustimmen.