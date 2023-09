Zirkus: Letzte Vorstellungen an der Karlshöhe

Von: Simone Rein

Vier starke Männer aus dem Publikum werden in die Show eingebettet und können beweisen, welche Kräfte in ihnen stecken. © Privat

Cirus Sarelli gastiert derzeit auf der Karlshöhe: Von Seilartistik über Clownerie bis Messerwurf.

Halver – Der (tierfreie) Circus Sarelli ist wieder in der Region: Nach einem erfolgreichen Gastspiel in Plettenberg, das aufgrund der hohen Nachfrage um ein weiteres Wochenende verlängert wurde, lädt Familienoberhaupt und Zirkusdirektorin Franziska Bichlmaier nun zu Vorstellungen auf dem Platz an der Karlshöhe in Halver ein. Dabei dürfen sich die Zuschauer auf eine abwechslungsreiche Show freuen:

Akrobatische Künste

Natascha, Amanda, Sarah, Angel, Justin, Dominik und Gino zeigen ihre akrobatischen Künste in der Luft und am Boden. Märchen wie Vaiana, die Eiskönigin, Tinkerbell, die Schöne und das Biest, Aladin, Lucky Luke und Pocahontas spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Mit ihren schwingenden Füßen an einem herabhängenden Tuch beginnt Natascha die Zirkusshow. Ein paar Nummern später ist sie in einer Luftakrobatik zu sehen. Dominik jongliert mit Bällen in luftiger Höhe auf der Spanischen Temporolle. Angel begeistert wenig später mit zehn Reifen, die um ihre Hüfte schwingen. Sarah, mit sieben Jahren das jüngste Zirkusmitglied, möchte einmal eine große Artistin werden und bringt das Publikum mit ihrer Show zum Staunen – ob mit einem Spagat, kreisenden Reifen oder dem Lasso.

Mit seiner Feuerspuck-Nummer sorgt Gino am Ende jeder Show für eine bleibende Erinnerung an eine fast hundertminütige Zirkusvorstellung. © REIN

Vier starke Männer aus dem Publikum können derweil beweisen, welche Kräfte in ihnen stecken, während sich eine mutige Dame an eine Holzwand stellen und von Ginos scharfen Messern bewerfen lassen kann.

Auf dem Seil macht Amanda eine gute Figur. Gino und Dominik zeigen, wie sich Tisch, Stühle und Schwert auf dem Kinn balancieren lassen. Am Ende ragen fünf übereinandergestapelte Stühle in den Zirkushimmel. Natascha zeigt – mit Tassen auf einem Tablett im Mund balancierend – eine weitere atemberaubende Darbietung. Mit Feuerspucken sorgt Gino am Ende der Show zudem für eine bleibende Erinnerung an eine fast hundertminütige Zirkusvorstellung.

Familie bedankt sich bei Publikum

Die fast sechs Monate junge Emily schnuppert bereits jetzt Zirkusluft und wird sicherlich auch eine große Artistin wie Papa Gino und der Rest der Familie. In einem Prinzessinnenkleid verzückt sie die Zuschauer am Ende jeder Show, wenn sich die gesamte Familie Bichlmaier noch einmal in der Manege zeigt und sich beim Publikum bedankt.

„Wir fühlen uns hier sehr wohl“, freut sich Franziska Bichlmaier darüber, immer wieder in den Märkischen Kreis kommen zu dürfen. Außerhalb der Vorstellungen genießt die Familie die schöne Landschaft mit langen Spaziergängen, solange das Wetter gut ist. Dominik hat bereits den Aussichtsturm Karlshöhe im Blick, von dem aus er ein paar Erinnerungsfotos machen möchte. Justin freut sich jedes Mal, wenn er mit seinem Hund die freie Zeit verbringen kann.

Gino und Dominik zeigen, wie sich Tisch, Stühle und Schwert auf dem Kinn balancieren lassen. © Privat

Ein Besuch im Kino oder im Freibad wird immer spontan eingebaut, wenn gerade Zeit ist. Doch an erster Stelle stehen die Vorbereitungen für die nächsten Vorstellungen. Von Donnerstag bis Samstag um 16 Uhr und am Sonntag, 3. September, um 11 Uhr wird es ein letztes Mal traumhafte Momente im Zirkuszelt an der Karlshöhe geben.

Wohin es für den Circus Sarelli im Anschluss gehen wird, ist noch nicht sicher. Am liebsten möchte die Familie noch eine Weile in der Region bleiben. Schwierig ist es immer, einen neuen Standort zu finden. Aus Menden kam kurzfristig die Absage eines Landwirts aufgrund des aufgeweichten Bodens nach dem Dauerregen vor ein paar Wochen.

In Halver festen Untergrund gefunden

In Halver hat die Zirkusfamilie nun einen geeigneten Standort mit festem Untergrund gefunden und zeigt sich erleichtert darüber, dass es zu keinem Ausfall des Betriebs gekommen ist. Der Zirkus sei ein fahrendes Gewerbe und auf regelmäßige Einnahmen angewiesen, um die laufenden Kosten abdecken zu können.

Eines ist jetzt schon sicher: Der Zirkus wird im nächsten Jahr wieder in den Märkischen Kreis kommen und mit einer neuen Show die Menschen verzaubern.