Vorstellungen

Zirkus-Gastspiel an der Karlshöhe

Von: Johannes Opfermann

Feuriges Spektakel: Die Zirkusfamilie Bichlmaier verspricht ein kurzweiliges Programm. © REIN

Für alle Generationen ist etwas dabei, wenn der Zirkus in die Stadt kommt.

Halver – Akrobatik auf dem Seil und auf dem Boden, Jonglage, Feuerspucken und nicht zuletzt Clown-Späße – all das erwartet große und kleine Zirkusfans in den kommenden Wochen an der Karlshöhe, wenn der Circus Sarelli zu Gast ist. Die Zirkustruppe um Familienvorstand Franziska Bichlmaier macht vom 25. August bis 3. September Station in Halver.



„Es sind viele neue Nummern dabei, zum Beispiel mehr Luftakrobatik“, verriet Dominik Bichlmaier bereits vor dem Gastspiel in Plettenberg-Ohle, wo der Circus zuletzt Station machte. Die Kostüme sind von Disney-Filmen inspiriert, sodass die Bichlmaiers in Figuren aus „Die Schöne und das Biest“, „Die Eiskönigin“ oder „Aladdin“ schlüpfen. Amanda Bichlmaier verspricht Abwechslung: „Es wird nicht langweilig.“ Von Luft- und Bodenakrobatik über Seillaufen und Clownerie bis hin zu Messerwerfen und Feuerspucken reicht das Spektrum der gut anderthalbstündigen Zirkusshow.



Laut Ahnenforschung reichen die Zirkuswurzeln der Bichlmaiers weit zurück. Mit ihren Kindern und Enkelkindern – selbst die erst wenige Monate alte Emily wird in einer Nummer eingebaut – sind schon die nachweislich mit dem Zirkus verbundenen Generationen acht und neun Teil der Show. „Die Begeisterung der Menschen ist unser Lohn, das spornt uns an“, sagte Franziska Bichlmaier zuletzt. Doch natürlich muss die Familie auch von den Auftritten leben. Und das war während der Corona-Jahre alles andere als einfach. „Wir leben, um Zirkus zu machen. In der Corona-Zeit hat uns alles gefehlt: Das Publikum, das Kinderlachen – es ist unbeschreiblich“, so Bichlmaier. Umso schöner sei es, dass inzwischen Normalität eingekehrt sei. Auch die Mitmachzirkus-Projekte an Schulen, welche der Circus Sarelli anbietet, seien inzwischen wieder möglich. joop



Vorstellungen

Der Circus Sarelli ist von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, an der Karslhöhe zu Gast. Die Vorstellungen finden, donnerstags bis samstags um 16 Uhr und sonntags um 11 Uhr statt. Montag bis Mittwoch sind Ruhetage. An den Familientagen (freitags und samstags) zahlen Erwachsene nur den Kinderpreis. Für weitere Informationen oder Kartenreservierungen können sich Interessierte an die Nummer 01 57/30 87 96 53 wenden.