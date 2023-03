Zeus & Consorten begeistern Publikum in Halver

Von: Monika Salzmann

Am Ende rockten die Nonnen, von Schwester Rosemarie zu einem himmlischen Chor geformt, den Saal. © Jakob Salzmann

Witzig, charmant und ideenreich blickte die Schauspielgruppe der Volkshochschule (VHS) Volmetal am Dienstag in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums hinter Klostermauern. Trotz Schnee und glatter Straßen war die Aufführung der neuen Zeus & Consorten-Produktion gut besucht.

Halver – Nach der Premiere in Kierspe bot das große, spielfreudige Ensemble mit dem Stück „Sing Halleluja, Schwester!“ aus der Feder von Martina Schnerr-Bille, die sowohl als Regisseurin als auch als Darstellerin in dem humorvollen Stück mit musikalischen Intermezzi zu erleben war, kurzweilige Unterhaltung. Recht turbulent ging es bei den Ordensschwestern des Heiligen Angelicus, die aus Geldmangel bei der Renovierung ihrer Konventkirche selbst Hand anlegen mussten, zu. Das detailreich gestaltete Bühnenbild unterstrich die Baustellensituation. Hinter ihrer bescheidenen, frommen Fassade zeigten die Ordensschwestern in ihrem strengen, schwarzen Habit allzu menschliche Schwächen. Besonders eine, Schwester Rosemarie alias Iris Kannenberg, stach mit ihrem Jargon und ihrer allzeit misslichen Laune aus der Gruppe der Ordensfrauen heraus. Glitzerschuhe und pompöser Ring ließen ahnen, dass mit der aufmüpfigen „Nonne“ irgendetwas nicht stimmt.

In kurzen Rückblenden – eine schöne Spielidee – wurde schnell deutlich, dass Rosemarie in Wirklichkeit Tänzerin war, Rosa de Fleur hieß und als Zeugin eines Mordes von der Polizei im Kloster in Sicherheit gebracht worden war. Mutter Oberin Amalia (Hiltrud Hesterberg), die Rosas Geheimnis hütete, lieferte sich mit ihrem unfreiwilligen Gast köstliche Wortgefechte. Spritzige Dialoge, die für Heiterkeit im Saal sorgten, legte Martina Schnerr-Bille auch den anderen Protagonisten ihres launigen Krimispaßes in den Mund. So sittsam sie in der Nähe ihrer Oberin auch waren, zeigten die Nonnen doch in unbeobachteten Momenten wie der amüsanten Szene im Schlafsaal allzu menschliche Schwächen. Die eine naschte gern, eine andere sagte zu allem Ja und Amen, die nächste tratschte und redete hinterm Rücken der anderen, wieder eine andere verschloss vor allem Unliebsamen die Augen.

Severin Bender schlüpfte in die Rolle des Bösewichts Bolzano, der mit seinen willigen Helfern auf der Suche nach Rosa de Fleur alias Schwester Rosemarie war. © Jakob Salzmann

Jede Figur hatte ihre liebevoll herausgearbeiteten Eigenheiten. Mit Punkerin Laura (Sarah Loreen Kriestan), die vor der Wahl Knast oder Kloster stand, kam weitere Unruhe in die quicklebendige Glaubensgemeinschaft. Steter Quell der Heiterkeit waren die Chorszenen und das kleine Wunder, das Rosemarie – sichtlich in ihrem Element – als unkonventionelle Chorleiterin bewirkte. So schief und schäl, laut und wild durcheinander der Schwesternchor anfangs unter Leitung der schwerhörigen Schwester Winifred (Anette Klingelhöfer) auch sang, so umwerfend gelang am Ende mit Rosa der Gospel „Oh Happy Day“ vor dem Erzbischof aus Reihen des Publikums. Der Krimi wäre kein Krimi, wenn es nicht auch den üblen Ganoven Bolzano (Severin Bender) und seine zwielichtigen Helfershelfer, einen umsichtigen Kommissar (Alina Büchmann) und eine Verräterin in Reihen der Nonnen gegeben hätte. Durch Schwester Walburga (Daniela Sinn), die Rosa verriet, geriet das Ende turbulent.

Kommissar Konstantin (Alina Büchmann) hatte sichtliche Mühe, Schwester Rosemarie (Iris Kannenberg) von den Vorzügen eines Klosters als Versteck zu überzeugen. © Jakob Salzmann

In weiteren Rollen machten Helga Arnhold, Elsbeth Venohr, Brigitte Péron, Nina Naber, Alisa Becker, Heike Mammen, Maria Bille, Felicitas Joormann, Jutta Niggemann und Martina Schnerr-Bille das Stück zum rundum gelungenen Theaterspaß.

In einer Rückblende beleuchtete das Ensemble Rosas Vergangenheit – flotte Tanzszene inklusive. © Jakob Salzmann