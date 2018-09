„O zapft is“ mit Livemusik im Kulturbahnhof

Halver - „O zapft is“ heißt es am Samstag, 22. September. Dieses Mal findet das Oktoberfest des Livemusikclubs Halver im Kulturbahnhof und nicht in der Stagehalle des Werkhofs statt. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Am 22. September verwandelt sich der Kulturbahnhof in eine bayrische Party-Location. Die Festhalle wird mit Bier- und Stehtischen ausgestattet. Für die Gäste gibt es Oktoberfestbier und bayrische Schmankerl von der Brasserie.

Bolsenbacher Haderlumpen

Für Spaß und Livemusik sorgen – wie im vergangenen Jahr und auch beim Tanz in den Mai in diesem Jahr – die Bolsenbacher Haderlumpen. Das ist die bekannte Clubband „midlive“, die sich in Lederhosen und Dirndl präsentieren wird. Die Band in der Besetzung mit Christiane Jung (Gesang), Matthias Kraus (Keyboard), Thomas F. Bock (Gitarre), Detlev Trester (Gitarre), Mark Bialluch (Schlagzeug) und dem Partygentleman an der Front Micha Badura (Gesang und Percussion) spielen diesmal ein oktoberfest-typisches Repertoire sowie aktuelle und bekannte Songs zum Mitsingen und Mitfeiern.

+ Im vergangenen Jahr feierten die Bolsenbacher Haderlumpen mit den Gästen des Oktoberfestes in der Stagehalle im Werkhof. © Othlinghaus

Ein bayrisches Outfit ist keine Pflicht für die Besucher, würde aber das Oktoberfest-Flair noch mehr unterstützen. Der Veranstalter würde sich freuen, teilt er in der Einladung mit.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf. Der Veranstalter empfiehlt „frühzeitig die Karten im Vorverkauf zu besorgen, da diesmal die Personenzahl limitiert ist“, heißt es in der Ankündigung zur Party vom Livemusikclub Halver.

Karten ab sofort im Vorverkauf

Karten für das Oktoberfest im Kulturbahnhof gibt es im Vorverkauf für 12,50 Euro im Kö-Shop an der Mittelstraße und in der Brasserie im Kulturbahnhof. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Party ist um 20.30 Uhr.

+ Ein bayrisches Outfit ist beim Oktoberfest kein Muss, unterstreicht allerdings die Stimmung. © Othlinghaus

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage des Veranstalters unter www.livemusikclub.de.