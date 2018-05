Tausende strömen zum Kirschblütenfest

+ © Salzmann © Salzmann

Halver - Bei kühlem, aber trockenem Wetter lockte das Kirschblütenfest des Vereins Heesfelder Mühle gestern Tausende von Besuchern an. Nicht nur aus Halver, auch aus der näheren und weiteren Umgebung strömten die Besucher in großer Zahl zum Fest. Bei dem Ansturm einen Parkplatz zu bekommen, war entsprechend schwer. Dicht an dicht standen die Wagen entlang der Zufahrten.