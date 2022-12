Wunschbaum-Aktion für die Tafel läuft

Von: Monika Salzmann

Im Büro von Andrea Reich im Halveraner Rathaus stapeln sich die Geschenke aus der Bürgerschaft. © REICH

Die Tafel Halver-Schalksmühle sammelt für rund 300 Kinder in beiden Kommunen. Noch bis zum 12. Dezember können Pakete abgegeben werden.

Halver/Schalksmühle – Die Tafel Schalksmühle-Halver, die bedürftigen Kindern auch in diesem Jahr eine Weihnachtsfreude bereiten möchte, organisiert wieder eine Wunschbaum-Aktion. Bereits zum 13. Mal hat das Tafel-Team dazu im Vorfeld Wunschzettel an bedürftige Familien mit Kindern verteilt.

„Wir haben inzwischen auch alle Zettel zurück“, sagt Lea Lehmann, die die Aktion in diesem Jahr organisiert. Die Zettel werden jetzt durchgesehen, bearbeitet und anonymisiert – und dann an die Stadt Halver beziehungsweise an das Bürgerbüro der Gemeinde Schalksmühle weitergereicht.

Wie in jedem Jahr hoffen die Organisatoren auf zahlreiche Spender, die den Kindern und Jugendlichen (bis 16 Jahren) ihre Wünsche erfüllen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Wir können nicht alle Wünsche erfüllen“, sagt Lea Lehmann, die dabei besonders an die Kinder aus der Ukraine denkt. „Auf den Zetteln steht oft Frieden oder dass der Papa nach Deutschland kommen soll als größter Wunsch.“ Das gehe schon sehr zu Herzen. Durch den Krieg ist die Zahl der Kinder, die sich über ein Geschenk freuen, auf rund 300 angewachsen und größer als zuvor.

In Halver hängen die Wünsche im Wert von bis zu 25 Euro an einem virtuellen Wunschbaum, der über die Internetseite der Gemeinde (www.halver.de) zu finden ist. Welchen Wunsch Paten erfüllen möchten, steht jedem frei. Die Geschenke sollten schön eingepackt und gut sichtbar mit der Nummer des Wunsches versehen sein. Verderbliche Lebensmittel sollten auf keinen Fall mit eingepackt werden. Abgegeben werden können die Päckchen bis zum 12. Dezember im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße 2, wo unter Tel. 0 23 53/7 31 49 ein Termin zur Übergabe vereinbart werden kann, oder im Rathaus bei Andrea Reich, Zimmer 23. Möglich ist das montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr. In Schalksmühle gehen die Listen mit Wünschen der Kinder und Jugendlichen ins Bürgerbüro der Gemeinde.

Eine große Feier, bei der alle Kinder zusammenkommen, wird es nicht geben. Vielmehr ist daran gedacht, die Geschenke bei der Ausgabe zu verteilen. Was der Tafel noch fehlt, ist ein Weihnachtsmann. Der bisherige steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Wer Lust hat, kann sich bei der Tafel melden.