Workshop zum 3D-Druck im Jugendcafé Aquarium

+ © Opfermann Philipp Hamann (Mitte) leitete den zweitägigen Workshop, bei dem den Teilnehmern das Thema 3D-Druck zunächst durch eigenes Basteln vermittelt wurde. © Opfermann

Halver - In einem zweitägigen Workshop konnten sieben Jungen im Jugendcafé Aquarium in die Welt des 3D-Drucks hineinschnuppern. Bevor die Teilnehmer an digitalen Modellen herumtüfteln konnten, wurde erst einmal – ganz klassisch und analog – mit Papier, Schere und Klebstoff gebastelt.