Gerissenes Kalb im MK: Es war kein Wolf

Von: Florian Hesse

Teilen

Wie sicher sind Tiere auf der Weide? Experten gehen für den Fall von Mai in Nieder Vahlefeld jedenfalls nicht von einem Wolfsriss aus. © Hesse, Florian

Der Verdacht auf einen Wolfsriss in Halver hat sich nicht bestätigt.

Halver - Das Kalb, das am 24. Mai auf einer Weide in Nieder Vahlefeld tot aufgefunden wurde, ist offenbar nicht Opfer eines Wolfsangriffs geworden. Das ist die Einschätzung von Experten des Lanuv (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) nach Auswertung von Bildern und Spurenlage.

An jenem Morgen hatte Landwirt Friedrich Höhmann das junge Tier auf der Weide entdeckt mit aufgerissenem Hals. Zum Auffindeort führte eine rund zehn Meter lange blutige Schleifspur.



Zu Rate zog der Landwirt Daniela Beisemann, Wolfsberaterin des Landesbetriebs Wald und Holz und ehrenamtlich tätig für das Lanuv. Sie entnahm auch Proben, über die sich die Ursache konkret ermitteln lassen könnten. Doch dazu kam es gar nicht erst. Die Fachleute klassifizieren den Vorgang als Falschmeldung. „Kalb; Totgeburt, postmortaler Tierfraß“, steht in der Statistik der Nutztierrisse, die beim Landesamt unter der Rubrik Wolfsmanagement auch öffentlich einzusehen ist unter der Seite wolf.nrw.de.



Höhmann hätte es für besser gefunden, wenn die DNA am Tierkadaver ausgewertet worden wäre, um sicher zu sein, dass es tatsächlich kein Wolf war, der sich sein Kalb geholt haben könnte. Jetzt seien die Proben wohl weg, vermutet er, doch dem ist nicht so. Beisemann wie auch Wilhelm Deiter, Pressesprecher beim Lanuv, versichern, dass die Proben nicht verloren seien. Komme es in der Nähe zu verdächtigen Nutztierrissen, stehe das Material noch zur Verfügung. „Wir schmeißen da nichts weg“, sagt der Sprecher.



Letztlich aufklären lässt sich der Hintergrund des grausigen Fundes damit aber nicht. Es gebe eine Reihe von Möglichkeiten, welche Tiere sich an dem Kalb zu schaffen gemacht hätten, bei dem Höhmann sicher war, dass nachts zur Welt gekommen sei, also gelebt habe, als es gerissen wurde.



Selten sind die Vorfälle im Land Nordrhein-Westfalen dabei nicht. Und tatsächlich ist der Wolf unter den Schadenverursachern der eindeutige Spitzenreiter. Zwischendurch in der Liste eingesprenkelt ist der Rotfuchs. Und auch wildernde Haushunde tauchen in der Tabelle auf. Doch seit Wölfe sich zum Teil mit ihrem Rudel sesshaft gemacht haben oder als Einzelgänger durch das Land ziehen, dominieren sie nicht nur die Nahrungskette, sondern auch die Statistik. Vorzugsweise Schafe beziehungsweise Lämmer stehen auf der Speisekarte, aber auch gerissene Pferde werden gemeldet. Ist es klar, dass ein Wolf aktiv wurde, lässt der DNA-Abgleich häufig auch Rückschlüsse zu auf das Herkunftsrudel.



Halver ist dabei vielleicht nicht wolfsfrei. Durchziehende Einzelgänger legen enorme Entfernungen zurück. Aber Wolfsrisse an Nutztieren sind für die Stadt im Grünen bislang nicht registriert. Fünf Einträge, durchweg als Falschmeldungen klassifiziert, finden sich in der Liste. Aber weit weg sind die Wölfe offenbar nicht. Sichtungen, zum Teil mit Fotos dokumentiert, werden gemeldet aus Meinerzhagen, Radevormwald und auch Kierspe.