Wohnwagen von Prostituierter brennt auf Parkplatz in Halver nieder

Halver - In der Nacht auf Sonntag ist ein Wohnwagen auf einem Parkplatz an der B229 in Halver komplett niedergebrannt. Es handelte sich um einen Camper, der als einer von zweien im Ortsteil Schwenke der "käuflichen Liebe" dient.