Wohnwagen brennt an der L528: Es war nichts mehr zu retten - die Ermittlungen laufen

Feuer in der Nacht zu Freitag

+ © Sarah Lorencic Ein Wohnwagen an der L528 in Halver hat in vollem Ausmaß gebrannt. © Sarah Lorencic

Zu einem brennenden Wohnwagen an der Landesstraße 528 in Halver wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag gerufen. An dem Camper konnte nichts mehr gerettet werden.