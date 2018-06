Wohnungsgesellschaft möglicher Investor für Kita-Neubau

Halver - Die Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle könnte Investor für den Neubau von Kindertagesstätte und Familienzentrum Wundertüte der Arbeiterwohlfahrt werden. Einen endgültigen Beschluss gibt es noch nicht, doch die Weichenstellung sei im Aufsichtsrat erfolgt.

Das bestätigte auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers Dorothee Fruntke, zuständig bei der WHS für Finanzierungen und Verkauf: „Wir prüfen, ob wir das verwirklichen können.“ Einen möglichen Standort wollte sie noch nicht nennen. Klar ist aber, dass sowohl die Awo als auch die Stadt Halver einen Standort in der Nähe des jetzigen an der Weststraße favorisieren. Das werde auch für den in Aussicht stehende Neubau der Fall sein, sagte Fruntke.

Awo-Neubau auch im Westen?

Hoher Bedarf in Halver

Was baulich umgesetzt wird, hängt nun an verschiedenen Sachzwängen. Der Bedarf an Kindergartenplätze in Halver ist hoch. Daher ist absehbar, dass die „neue“ Wundertüte um mindestens eine Gruppe größer werden könnte, wenn das architektonisch umsetzbar ist. Die Zahl der Kinder in Halver steigt an.

Der Märkische Kreis geht nach seinem Datenbestand davon aus, dass im Kindergartenjahr 2020/2021 weitere 34 Kinder im Alter von über drei Jahren untergebracht werden müssen. Betreuungsbedarf besteht zudem für Kinder mit Behinderungen. Für diese Gruppe gab es früher die in dieser Hinsicht hoch qualifizierte heilpädagogische Kita in Schürfelde bei Meinerzhagen, die aber im Auslaufen begriffen ist und durch die Kita „Farbenspiel“ in Meinerzhagen ersetzt wurde.

Von bis zu sechs Gruppen spricht auch Johannes Anft, stellvertretender Geschäftsführer des Awo-Unterbezirks Hagen Märkischer Kreis. Die letzten Entscheidungen stünden aus. Klar sei aber, dass man aus dem vorhandenen Gebäude von Kita und Familienzentrum Wundertüte herauswolle. Dort bestehe erheblicher Sanierungsbedarf.

Der weitere Planungsweg ist nun abzustimmen mit verschiedenen Beteiligten. Dazu zählen der Märkische Kreis als Kreisjugendamt, zuständig für die Kita-Planung für Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und auch die Stadt Halver, um unter Umständen Baurecht für das Vorhaben zu schaffen.

Dass die WHS als regionales Wohnungsunternehmen ins Boot kommt, hat damit zu tun, dass der Gesetzgeber die Kindergartenträger selbst nicht als Bauherren vorsieht, wie Anft erläutert. Kindergärten finanzieren ihren Betrieb gemäß Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen aus Zuwendungen des Landes NRW und der zuständigen Jugendämter sowie den Elternbeiträgen. Hinzu kommen – in unterschiedlicher Höhe – Eigenmittel des Trägers.

Start schon im Jahr 2020?

Lange Zeit lassen will sich die Awo mit ihrem Projekt aber nicht. Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen laufen bereits seit einiger Zeit. Anft spricht über einen möglichen Starttermin im günstigen Fall von 2020. Technisch würde das auf einen Baubeginn im kommenden Jahr hinauslaufen.