Wochenmarkt: Rundgang durch ein starkes Stück Halver 

Bestandsaufnahme: Wie geht es dem Wochenmarkt in Halver?

+ © Florian Hesse Gemüse, so weit das Auge reicht. „Markthändler ist man mit dem Herzen“, sagt Münür Yldiz. © Florian Hesse

Wie geht es den Händlern auf dem Halveraner Wochenmarkt eigentlich angesichts von Inflation und galoppierenden Energiepreisen? Und was sagen die Kunden zum Thema an diesem schönen Frühlingsfreitagsmorgen?

Halver - Der Reporter hakt vor Ort nach. Als er nach zwei Stunden geht, hat er ein starkes Stück Halver kennengelernt.

Die Erwartung aus der Erfahrung heraus war eigentlich eine andere gewesen, nämlich kollektives Jammern der Händler über hohe eigene Kosten und zurückhaltende Kunden. Aber gejammert wird nicht. Dass mal etwas weniger eingekauft wird als sonst? Ja, stimmt schon. Aber dagegen steht ein anderer Trend. Immer mehr Menschen kaufen immer bewusster ein, wollen Frische, Qualität und Handwerk und über die nötigen Mengen selbst bestimmen. Das kann der Wochenmarkt liefern.

Und eine andere Gruppe hat der Markt ohnehin noch nie erreicht: Schnäppchenjäger im Discounter waren früher nie auf den Markt gegangen. Und sie werden es auch künftig wohl nicht tun.

Jutta Haß aus Halver ist mit Käse von Papageno durch, mit frischem Gemüse bei Münür Yldiz und steht jetzt am Wagen von Reiner Wiebel. Aus dem Körbchen gucken vorwitzig ein paar Stangen Rhabarber, die erst im Kuchen und dann im Bauch der Gäste zur Herpine-Eröffnung landen werden.



+ Jutta Haß ist Wochenmarkt-Fan. Sie schätzt die Frische und Abwechslung. © Florian Hesse

„Ich muss hier keine Großpackungen kaufen und tagelang denselben Käse aus der Plastikpackung essen“, ist eines ihre Argumente für den Markt-Einkauf. Frischen Fisch gibt’s vom Markt – und sonst in Halver nirgendwo anders. Vielleicht in Schwelm noch in der Metro, aber angesichts der Strecke mit dem Auto – das ist keine echte Alternative für den bekennenden Wochenmarkt-Fan Jutta Haß.



Bei Barbara Scheider, die ihr den Fisch verkauft, gibt’s dann kurz darauf eine überraschende Feststellung: Die Standbetreiberin selber deckt ihren Lebensmittelbedarf soweit möglich selbst auf dem Wochenmarkt – und spart nach eigenen Angaben dabei Geld. 200 bis 300 Euro weniger gebe sie im Monat für Lebensmittel aus, seit sie das tue, weil sie gezielter einkaufe.



Ob sie denn die allgemein steigenden Preise an die Kunden weitergegeben habe? Nein. Frischer Fisch sei schon immer nicht billig gewesen, daran hätte sich nichts geändert. Und die Mittagskunden für Backfisch und mehr seien dem Stand mit Ursprung in der Forellenzucht Wehetal treu geblieben.



+ Wichtiger als Wurst ist auf dem Markt manchmal das persönliche Gespräch. © Florian Hesse

Das Thema Energie spielt für die Händler allerdings schon eine Rolle. Die nötige Kühlung soll bei ihr künftig mit Solarstrom befeuert werden. Und auch Reiner Wiebel kann mit einer Kundin trefflich fachsimpeln über die Leistung von Photovoltaikanlagen und erforderlichen Wechselrichter.



Nachdem alle Umstehenden informiert sind über aktuelle und frühere Einspeisevergütungen, geht’s weiter am Stand. Ungeduldig ist ohnehin keiner, und hier zeigt sich die große Stärke des Wochenmarkts. Teresa Brunsmeier shoppt mehr als sonst. Morgen ist Geburtstagsbrunch. Wiebel wirft seine 60 Jahre Lebenserfahrung in die Waagschale: „Aber nicht mehr trinken als reingeht“, ermahnt er die junge Frau. Teresa seufzt.



„Das war hier schon immer sozialer Treffpunkt“, sagt Halvers einziger Metzger, der für jeden ein gutes Wort hat, aber natürlich auch keine Frotzelei auslässt. Die ältere Dame, die stolz erzählt, dass ihr Enkelkind mit zweieinhalb schon ein Handy bedienen kann, stimmt ihn mit der Mitteilung eher nachdenklich. „Purzelbaum üben wäre in dem Alter vielleicht besser“, überlegt er.



+ Carsten Radtke und Mitarbeiterin Beate Nell sehen den Halveraner Markt gut aufgestellt. Eine Konkurrenzsituation zu Discountern sieht Radtke eigentlich nicht. Und nicht zuletzt: Auch die Markthändler halten häufig tagesaktuelle Angebote bereit. © Florian Hesse

Diese Gespräche sind es, die den Markt ebenso ausmachen wie sein Angebot. Und schöne Gesten gibt’s gratis am Rande: Halvers Kulturbeauftragte Inge Zensen ist zurzeit mit Krücken, aber eben auch mit einem Einkaufskorb unterwegs. Eine gehbehinderte ältere Dame bietet ihr spontan ihren Rollator als Mitfahrgelegenheit für den Korb an. Aber Inge Zensen will’s alleine schaffen.

Zum Ausgangspunkt findet der Reporter am Ende allerdings doch noch zurück. Münür Yldiz hat’s ihm erklärt: Möhren seien gerade nur aus Italien erhältlich und furchtbar teuer. Das hat der Berichterstatter beim eigenen Einkauf aber schon wieder vergessen. 4 Euro das Kilo, das ist sportlich. Aber egal. Freitags muss man in Halver auf den Markt.