Wochenmarkt am "neuen" alten Standort an der Frankfurter Straße

Halver - Der Wochenmarkt ist wieder zurück an seinem alten Platz an der Frankfurter Straße, nachdem die Bauarbeiten dort abgeschlossen wurden – die Händler freut es.

„Wir haben schon intensiv darüber diskutiert“, sagt Blumenhändlerin Anja Seibert.

„Von einem Kunden kam der Vorschlag, den neu gemachten Marktplatz in den Wochenmarkt zu integrieren.“ Zwar müssten dann die schweren Wagen anders aufgestellt werden, doch dazu wäre Seibert gerne bereit: „Gerade im Sommer wäre das, in Verbindung mit der Eisdiele und dem Brunnen, besonders schön“, sagt sie und fügt hinzu: „Als Denkanstoß finde ich das gar nicht mal so schlecht.“ Der Halveraner Wochenmarkt ist der einzige Markt, an dem sie als Händlerin teilnimmt. Den Rest der Woche ist sie in ihrem Geschäft „einfach bärig“.

Auch Metzgermeister Reiner Wiebel ist froh über den „neuen“ alten Standort. „Hier ist es wesentlich besser als am Berliner Platz“, sagt er. Durch die Nähe zu den Geschäften käme viel mehr Laufkundschaft. „Die gab es am Berliner Platz nicht, dort ist ja gar nichts los.“

Zwar seien die Stammkunden nach wie vor gekommen. „Aber wenn die Leute hier an der Frankfurter Straße einkaufen gehen, über den Markt schlendern und sehen, dass sie hier Wurst kaufen können, dann verkaufe ich einfach mehr.“ Von Seiberts Vorschlag, den Marktplatz zu integrieren, hält er nicht sehr viel: „Von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist. Was sollte eine Erweiterung denn bringen?“

Maike Hase von Papageno Feinkost ist ebenfalls froh über die Rückkehr zur Frankfurter Straße: „Wegen der Kundschaft ist es hier besser. Schöner war allerdings der Standort am Berliner Platz, das hatte etwas mehr Marktcharakter.“