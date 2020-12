Wochenmarkt in Halver: Andere Zeiten in der Weihnachtswoche

Der Wochenmarkt in Halver findet immer freitags statt. In der Weihnachtswoche ist das nicht möglich, aber es gibt eine Alternative.

Halver - Am 25. Dezember, also am 1. Weihnachtstag, wird der Wochenmarkt nicht stattfinden. Dafür gibt es aber zwei Termine vor den Feiertagen: Am 22. und am 24. Dezember sind ein Teil der Händler vor Ort.

Am Dienstag, 22. Dezember, wird es am Stand von Papageno Käse und Antipasti geben und bei Carsten Radtke Wurst, Käse und Eier. Am Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend), gibt es die gewohnt große Auswahl an Obst und Gemüse am Stand von Münür Yildiz. Alle anderen Markthändler sind an den Wochentagen in anderen Städten.

Neuer Fischstand seit Freitag

Die Marktbesucher finden auch eine Neuerung vor: Auf dem Halveraner Markt gibt es einen neuen Fischstand, der heute zum ersten Mal vor Ort ist. Forellenzüchter Torsten Scheider aus Kierspe wird zunächst mit einem kleinen Angebot aus Räucherforellen & Co. nach Halver kommen. Im neuen Jahr möchte er sein Angebot für die Halveraner ausweiten.