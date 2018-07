3500 Herpine-Besucher zum Ferienstart

Halver - Etwa 1400 Besucher am vergangenen Samstag, rund 2100 am Sonntag – das ist die Wochenendbilanz der Herpine mit Hochsommer und zum Ferienbeginn.

Etwa 1400 Besucher am vergangenen Samstag, rund 2100 am Sonntag – das ist die Wochenendbilanz der Herpine mit Hochsommer und zum Ferienbeginn. Kurz vor dem 85-jährigen Bestehen des Waldfreibads kann sich die Saison bislang durchaus sehen lassen.

Gefeiert wird der Geburtstag am Montag, 23. Juli, mit einem runden Programm. Wer so lange nicht warten will, kann täglich schwimmen gehen. Wie immer in den Sommerferien legt die Herpine wieder ihre Spielenachmittage auf: erstmals heute, Dienstag, 17. Juli, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und zu den normalen Eintrittspreisen.