Wippermann-Gelände: Ein Bewerber für das Filetstück

Von: Florian Hesse

Die Entwicklung des innerstädtischen Wippermann-Geländes geht weiter. © Stadt Halver

Kämmerer Simon Thienel hätte eigentlich mehr Bewerber für das Grundstück erwartet.

Halver - Für die Ponywiese oberhalb der Polizeiwache an der Frankfurter Straße hat sich bis zum Stichtag Anfang März im Auslobungsverfahren ein interessierter Investor gefunden. Jetzt steht ein straffer Zeitplan für weitere Gespräche und eine mögliche anschließende Vergabe bevor.

Wer sich für die Fläche, ein „innerstädtisches Filetstück“, wie Kämmerer Simon Thienel sagt, beworben hat, unterliegt noch der Schweigepflicht. „Schwerpunktmäßig moderne und barrierefreie Wohnbebauung & Co.“ enthalte das vorgelegte Konzept, das zu 60 Prozent nach qualitativen Kriterien, also den innerstädtischen Entwicklungszielen, und zu 40 Prozent nach dem Kaufpreis bewertet wird, wie es in der Ausschreibung heißt.



Bleibt es bei der Ausgangsplanung, werden zwischen Stadt und Investor die Feinabstimmungen bis zum 30. April abgesprochen und ausverhandelt. Das abschließende Gebot muss bis zum 16. April vorliegen. Kurz darauf, am 14. Juni, geht es damit zur Entscheidung in den Hauptausschuss und am 19. Juni zur Bestätigung in den Rat.



„Was auf dem Tisch liegt, ist umsetzbar.“ Das ist die Einschätzung des Kämmerers, der auch die Bauleitplanung Halvers zu verantworten hat. Finde das vorgelegte Konzept keine Zustimmung, werde aber nicht mehr nachverhandelt. Dann käme eine erneute Ausschreibung in Frage.



Dass es zu lediglich einer Bewerbung gekommen sei, habe ihn überrascht, räumt Thienel ein angesichts der interessanten, zentralen Lage und der Entwicklungsmöglichkeiten. Geschuldet sein könne diese aber auch dem Zeitpunkt der Auslobung. Angesichts der zu Jahresbeginn enorm gestiegenen Baukosten wären weitere potenzielle Interessenten vielleicht abgeschreckt worden.



Interessant werden könnte es auch beim zweiten Teil des Geländes, für den die Stadt Halver eine Projektarbeit ausgeschrieben hat. Sie hatte sich an Studenten von Fachhochschulen gerichtet mit der Vorgabe, ihre Überlegungen einzubringen, wie der weitere Teil des Wippermann-Quartiers zwischen Ponywiese und den Parkplätzen des Kulturbahnhofs in der Zukunft aussehen könnte.



„Ich bin völlig begeistert“, kommentiert Thienel die eingereichten Entwürfe, die unter anderem von Tiny-Houses, „Roof-Top-Hotel“ bis zum innerstädtischen Gärtnern reichen. Was die Teilnehmer der Uni Münster, der Technischen Universität Dortmund, der Fachhochschule Dortmund und der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo fachübergreifend entwickelt haben.



Was der Jury aus Politik, Verwaltung, auch dem Büro Loth und Dr. Axel Wippermann als Erben, früheren Eigentümer und auch Namensgeber des Quartiers, am besten gefällt, soll ebenfalls dem Hauptausschuss in einer Präsentation vorgestellt werden. 5000 Euro Preisgeld hat die Stadt insgesamt ausgelobt.



Die Ideen und Anregungen der Studenten-Teams müssen dabei für einen späteren Investor nicht bindend sein. Sie dürften aber zumindest als Anregung dienen. Das Recht an ihren Vorschlägen behalten sie jedoch, und falls sich ein Bewerber daran bedient, könnte auch eine finanzielle Zuwendung herausspringen – oder auch eine Anstellung im Zeitraum der Umsetzung des Vorhabens im Quartier.