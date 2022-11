Winterzauber an der Heesfelder Mühle für die ganze Familie

Von: Sarah Lorencic, Sarah Reichelt

Am Wochenende findet wieder der Winterzauber an der Heesfelder Mühle statt. (Archivfoto) © Jakob Salzmann

Auf etwa 30 Aussteller können sich die Winterzauber-Besucher am Wochenende in Halver freuen. An der Heesfelder Mühle findet am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November, wieder ein Kunsthandwerkermarkt statt.

Halver – „Freut euch auf den vielleicht ersten Glühwein in diesem Winter“, sagt Teresa Brunsmeier von der Soundbäckerei. Sie und ihr Team bereiten alles vor für den Winterzauber in Halver. Rustikale Holzhütten, Feuerstellen auf dem Gelände an der Mühle, dekoratives Kunsthandwerk, kulinarische Leckereien und ein winterliches Bühnenprogramm erwarten die Besucher. Die Veranstaltung ist für die ganze Familie gedacht. Aktionen für Kinder sind geplant.



Los geht es am Samstag, 12. November, um 11 Uhr mit dem Markt. Wie auch beim letzten Mal endet der Winterzauber erst am späten Abend. Um 22 Uhr ist Schluss. „Das wurde letztes Jahr so gut angenommen“, sagt Organisatorin Teresa Brunsmeier. Und deshalb wird auch dieses Mal der Abend genutzt. „Denn erst, wenn es dunkel ist, ist es doch so richtig schön.“



„Schmuck ist meine Leidenschaft“, sagt Stefanie Dingel. Sie hat ihren Traum verwirklicht und ist vor 32 Jahren vom Sauerland in den Hunsrück gezogen, um dort Goldschmiedin zu werden. Sie nahm an Wettbewerben teil und belegte zweimal den ersten Platz des deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises. Mit ihrer Kollektion kommt sie am Wochenende an die Heesfelder Mühle und ist eine von rund 30 Ausstellern. © Dingel

Für Licht und Wärme sorgen dann Feuertonnen und weihnachtliche Dekorationen. Glühwein und Apfelpunsch wärmen von innen. Für den kleinen und großen sowie deftigen wie süßen Hunger gibt es in diesem Jahr Kaiserschmarrn, Gegrilltes und Reibekuchen. Am Sonntag findet der Markt von 13 bis 18 Uhr statt. Für das Feeling eines kleinen Weihnachtsdorfs sollen wieder Holzhütten sorgen, sagt Teresa Brunsmeier. Darin werden dann Handwerkskunst, Winterkleidung sowie Weihnachts- und Winterdekoration verkauft. Noch vor dem ersten Advent am 27. November findet passenderweise der Winterzauber statt. Fertige Adventskränze und Gestecke oder alles, um selbst etwas zu binden, können die Besucher auf dem Markt am 12. und 13. November kaufen. Draußen gibt es beim Schmieden etwas zu sehen, und beim Kerzenziehen vor allem für die Kinder etwas zu erleben. Belebt ist aber vor allem die Naturbühne. Was genau wieder geboten wird, ist noch nicht ganz klar, weil noch einiges organisiert werden muss, so Teresa Brunsmeier. Nicht zuletzt auch die Parkmöglichkeiten. Hatte man im vergangenen Jahr mit 300 Gästen gerechnet, kamen nahezu 1500. Weil im Winter das Parken auf den Wiesen jedoch nicht zu empfehlen ist, wich man auf die Straßen aus. In diesem Jahr wird es ähnlich sein, genauere Informationen gibt es frühzeitig. Einen Shuttle-Service wie beim Kürbismarkt soll es nicht geben.



Der Eintritt wird dieses Mal 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Jugendliche auf weiterführenden Schulen kosten. Kinder im Grundschulalter haben freien Eintritt zum Winterzauber.