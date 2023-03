Wintereinbruch: Mehrere Unfälle und festgefahrene Lkw in Halver

Von: Carolina Ludwig

Halver im Schnee: Der Winter kam am Mittwoch noch einmal kräftig zurück, bis zum Nachmittag waren allerdings die meisten Straßen geräumt. © Ludwig

Schaute man am Mittwochnachmittag in die Polizeimeldung zu witterungsbedingten Unfällen, schien Halver glimpflich davon gekommen zu sein. Ein Unfall war dort vermerkt und keine Gefahrenstellen. Genauere Nachfragen bei Polizei und Bauhof ergeben allerdings ein etwas anderes Bild.

Halver – Nachdem es in der Nacht viel geschneit und teilweise gefroren hatte, konnten die Bauhofmitarbeiter um 5 Uhr „direkt loslegen“, wie Klaus Ostermann, Leiter des Baubetriebshofs, berichtet. Wie üblich wurden zunächst die Straßen mit hoher Priorität, also Hauptstraßen und solche mit gefährlichen Steigungen, geräumt. Schwierigkeiten gab es unter anderem auf der B229. Hier ist zwar Straßen.NRW zuständig, zwischen Heesfeld und Ostendorf hingen allerdings einige Lkw fest, sodass es auch für die Bauhofmitarbeiter kein Durchkommen in Richtung Ostendorf oder Halverscheid gab. „Wenn da schon 20 Lkw stehen, drehen wir auch wieder um“, sagt Ostermann. Die betroffenen Bereiche seien dann bei der Räumung hinten angestellt worden.

Die Marktfrauen im Schnee. Am Mittwoch schneite es bis zum Mittag fast durchgehend. © Carolina Ludwig

In den Gewerbegebieten Oeckinghausen und Löhbach seien Lkw auf glatter Straße zunächst nicht weitergekommen. Die Fahrer seien es überwiegend gewesen, die das Telefon des Bauhofs klingeln ließen. „Die haben nachgefragt, wann die 229 wieder frei ist“, sagt Ostermann. Beschwerden habe es beim Bauhof eigentlich keine gegeben und ab dem Mittag waren auch viele der kleineren Straßen bereits frei. „Wir räumen jetzt die letzten Ecken noch auf und machen dann auch erst mal Feierabend“, vermeldete Ostermann am frühen Nachmittag. Da es in der Nacht erneut Schnee und Glätte geben könnte, sei man weiterhin in Bereitschaft.

Die Tische und Stühle des Eiscafés Riviera waren unter einer dicken Schneeschicht bedeckt. © Carolina Ludwig

Insgesamt zählte die Pressestelle der Polizei bis zum frühen Nachmittag drei witterungsbedingte Unfälle in Halver. Um 7.19 Uhr kollidierten an der Von-Vincke-Straße in Höhe von Peters Lädchen zwei Pkw, es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Um 9.34 Uhr kam es dann auf der Heerstraße Ecke Ohler Weg zu einem Auffahrunfall, der Sachschaden betrug 5000 Euro. Kurze Zeit später gab es um 9.58 Uhr auch in Oeckinghausen an der B229 einen Unfall mit einem Postfahrzeug, der Sachschaden betrug hier etwa 7000 Euro.

Am Nachmittag beruhigte sich die Lage. Wer von der Arbeit kam, hatte allerdings erst einmal was zu tun. © Carolina Ludwig