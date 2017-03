Wintereinbruch: "Alle Räumfahrzeuge im Einsatz"

Am Mittwoch waren die Straßen in Halver schnell vom Schnee befreit. Gegen 10.15 Uhr war nur noch ein Räumfahrzeug des Baubetriebshofs unterwegs, um den restlichen Schnee beiseite zu schieben.

Halver - Der Schneefall ab dem späten Dienstagnachmittag sorgte dafür, dass die Mitarbeiter des Baubetriebshofs vorübergehend in den „Wintermodus“ zurückkehrten.

"Wir waren am Mittwoch ab 7 Uhr mit einem drei Mann starken Fußtrupp und sechs Einsatzfahrzeugen auf den Straßen unterwegs“, sagte Klaus Ostermann, Leiter des Baubetriebshofs, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Straßen wurden geräumt und gestreut, die Einberufung eines Bereitschaftsdienstes war nicht notwendig.

Bereits gegen 10.15 Uhr war nur noch ein Trecker im Stadtgebiet im Einsatz und fegte den restlichen Schnee von den Bürgersteigen im Bereich der Schieferhäuser. Ostermanns Fazit: „Das war aber alles nur Matsche und ist entsprechend schnell weggetaut.“

Verwirrende Prognosen

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs vertrauen in Sachen Wetterprognosen auf einen externen Dienstleister. Doch auch die Prognosen anderer Wetterdienste stiften derzeit mehr Verwirrung als Klarheit: „Irgendwas zwischen leichtem Schneefall und acht Grad über Null ist angesagt. So oder so, wir sind vorbereitet.“