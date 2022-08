Herpine Saisonabschluss: Volles Programm am 2. September

Von: Florian Hesse

Das Waldfreibad Herpine bereitet sich auf den Saisonausklang vor. © Fabienne Schwarzer

Die Saison 2022 war gut – und befreiend nach den Corona-Jahren im Waldfreibad Herpine. Bevor die Bagger zum Umbau anrollen, soll das gefeiert werden.

Am kommenden Freitag, 2. September, heißt es: „Auf in das Waldfreibad Herpine Saisonabschluss mit Schlemmereien und Live-Musik“. Ab 15 Uhr wird gestartet, und in spätsommerlicher Atmosphäre geht es um das gemütliche Beisammensein mit entsprechendem Ambiente.

Besondere Spezialitäten erwarten die Besucher. Wildschwein, Reh und Hirsch vom Grill wird angeboten, dazu die echte Thüringer Rostbratwurst aus dem thüringischen Saalfeld. Neben diesen Leckereien wird ein Highlight auch wieder die Cocktail-Bar sein auch mit alkoholfreien Cocktails. Gezapftes Fassbier und die üblichen Getränke sind selbstverständlich im Angebot. Live-Musik bis in den Abend hinein bildet den stimmungsvollen Abschluss.