Wieder Sperrung der B54: Lkw hängt unter Brücke fest

Oberbrügge

+ © Cedric Nougrigat Ein Lkw bleibt mit seinem Container unter der Bahnbrücke hängen. © Cedric Nougrigat

Die B54 war stundenlang im Bereich Schalksmühle nach einem schweren Unfall gesperrt. Nun folgt die nächste Sperrung.

Oberbrügge - Der Verkehr fließt wieder auf der B54 zwischen Lüdenscheid und Schalksmühle. Nach einem schweren Unfall war der Bereich stundenlang gesperrt. Weit kommen die Verkehrsteilnehmer aber auf der B54 in Richtung Lüdenscheid nicht. In Oberbrügge befindet sich derzeit die nächste Sperrung, wie Christof Hüls, Pressesprecher der Polizei im MK, mitteilt. Ein Lkw hat sich unter der Bahnbrücke am Ortsausgang von Oberbrügge Richtung Kiersper festgefahren. Der Lkw sei eingeklemmt.

Update vom 16, September, 14.52 Uhr: Der Lkw ist mit seinem Container an der Bahnhofbrücke hängen geblieben, wie Christof Hüls erklärt. Dadurch sei das Fahrerhaus hochgerissen worden. Die beiden Insassen seien gegen die Decke gestoßen und dadurch leicht verletzt worden.

+ Das Fahrerhaus wurde hoch gerissen und beide Insassen leicht verletzt. © Cedric Nougrigat

Die Straße bleibt weiter gesperrt. Bevor die B54 wieder freigegeben werden kann, müssen zunächst Schilder an der Brücke wieder angebracht werden. Durch den Unfall wurden Schilder beschädigt.

Die Volmestraße gilt als A45-Umleitung für die gesperrte Talbrücke Rahmede.