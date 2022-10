Wieder Leben in der Tanke: Geschäft eröffnet im November

Von: Björn Othlinghaus

Kati Volkenrath lädt am 5. November zur Neueröffnung ihres Tattoo-Studios in der ehemaligen Tanke ein. © Björn Othlinghaus

Neues Leben in der Tanke: Am Samstag, 5. November, eröffnet Kati Volkenrath ihr Tattoo-Studio in dem während der letzten Monate leer stehenden ehemaligen Tankstellen-Gebäude an der Thomasstraße 7.

Halver – Derzeit ist die gebürtige Halveranerin, die 20 Jahre lang in Lippstadt lebte, dort das Tätowieren erlernte und dann in Geseke im Studio Farbenkessel arbeitete, mit den Renovierungs- und Umbauarbeiten in der alten Tankstelle beschäftigt.

Wenn sie den Studiobetrieb aufnimmt, wird sie auch regelmäßig ihre Kollegen aus dem Farbenkessel bei sich zu Gast haben. Das erste Mal schaut das Farbenkessel-Team bereits bei der Neueröffnung am 5. November vorbei und wird ohne Termin kleine Tattoos bei den Besucherinnen und Besuchern vornehmen. „Außerdem biete ich am Eröffnungstag eine Verlosung an, deren Hauptpreis ein Tattoo-Gutschein im Wert von 100 Euro sein wird“, erklärt Kati Volkenrath, die mit der Eröffnung ihres Studios auch privat wieder in ihre alte Heimat nach Halver ziehen wird.



Ob ihr die Kunden in ihr neues Studio folgen werden, darüber macht sich Kati Volkenrath wenig Sorgen. „Viele meiner Kunden kommen von weiter her, zum Beispiel aus Rostock, Thüringen, Augsburg oder Stuttgart“, erklärt die Tätowiererin. Für diese Kunden, die einen weiten Weg auf sich nehmen, um von der Arbeit der Halveranerin profitieren zu können, spielt der Umzug nach Halver keine entscheidende Rolle.

Fragt man Kati Volkenrath, was derzeit angesagt ist bei den Tattoo-Fans, verweist sie insbesondere bei jüngeren Menschen auf Fineline-Motive (Motive mit zarten, dezenten Strichen) und kleinere Tattoos. „Darüber hinaus haben während der Corona-Zeit viele versucht, sich selbst zu Hause zu tätowieren und sind dabei teils spektakulär gescheitert“, so Kati Volkenrath. Auch aus diesem Grund stehen derzeit Cover-Ups, also das Übertätowieren missratener Motive, hoch im Kurs.

Neueröffnung Die Neueröffnung findet am Samstag, 5. November, von 10 bis 18 Uhr in der ehemaligen Tanke, Thomasstraße 7, statt. Zwischen 10 und 15 Uhr haben alle die Möglichkeit im Rahmen des „Walk in Day“, sich ein kleines Tattoo vom Farbenkessel-Team aus Geseke stechen zu lassen.