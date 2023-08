„Wie bei Freunden“: Zu Besuch in der Tagespflege

Von: Carolina Ludwig

Die Betreuungskräfte der Tagespflege am Burgweg denken sich immer neue Aktionen und Veranstaltungen für ihre Kunden aus. © Carolina Ludwig

Gemeinsam kochen und essen, spielen und sich bewegen und vielleicht auch mal ein Nickerchen machen – in der Tagespflege am Burgweg ist immer etwas los, wird die Geselligkeit großgeschrieben. Doch häufig sind die Angebote von Tagespflegen noch unbekannt – oder mit Vorurteilen belegt. Die Redaktion hat hinter die Kulissen geblickt.

Oberbrügge – Die Tür steht weit offen, Vögel zwitschern, es läuft Musik und man hört leise Stimmen. Zwei Frauen stehen in der Küche und bereiten das Mittagessen vor. Es gibt Kartoffeln, Spinat, Rührei und Würstchen. „Hallo“, grüßt eine von ihnen freundlich. Es sind zwei der Betreuungskräfte der Tagespflege am Burgweg.

Heute stehen sie alleine in der Küche – was in der Oberbrügger Einrichtung nicht immer der Fall ist. „Wir haben eine Kundin, die macht jeden Freitag den Beilagensalat. Das geht gar nicht anders“, erzählt Matthias Lauermann, Leiter der Tagespflege am Burgweg. Im April 2021 war man in der ehemaligen Kindertagesstätte an den Start gegangen. Nach mehr als zwei Jahren kann er viel berichten – von liebenswerten, dickköpfigen Kunden, einem Gemeinschaftsgefühl, viel Vertrauen und positiven Auswirkungen auf die Gesundheit.

Kunden gestalten Tagespflege mit

Jeden Tag wird frisch gekocht, oft helfen auch die Kunden mit oder übernehmen den Speiseplan gleich komplett. © Carolina Ludwig

„Wir hatten hier eigentlich einen Beschäftigungsraum, der Esstisch war nebenan“, erzählt Lauermann beim Gang durch die Einrichtung. Seine Kunden wollten aber näher beieinander sitzen, ein richtiges Esszimmer. Also wurde umgeräumt. „Der Kunde ist König“, sagt er, doch es steckt noch mehr dahinter. Die Senioren werden ernst genommen, ihre Wünsche berücksichtigt und sie an der Gestaltung der Tagespflege beteiligt. Das Gemüsebeet im Garten ist das Ergebnis einer solchen Mitgestaltung. „Letztes Jahr kam eine Kundin mit ein paar Kürbissen an und hat gesagt, ,die pflanzen wir jetzt ein‘ – also haben wir sie eingepflanzt“, erinnert sich Lauermann.

Seine Mitarbeiterinnen werkeln derweil in der Küche weiter. Zwischen dem Kartoffelschälen und Eier Aufschlagen schauen sie immer mal wieder im Kaminzimmer nach dem Rechten. Dort wird zu Volksmusik geschlafen. Im Gymnastikraum dagegen findet etwas mehr Bewegung statt. Angelika Ditzer macht mit den Seniorinnen und Senioren Gymnastik, es wird gesungen und etwas über Olympia gelernt. Man erzählt sich, ob man verschlafen hat, schimpft über die Politik, schwärmt von Hansi Hinterseer und Toni Sailer oder berichtet von schönen Erlebnissen. Familiäres, freundschaftliches Geplänkel eben. Die Kunden helfen sich gegenseitig, leisten sich Gesellschaft, wecken einander auf, wenn der Sitznachbar wieder einmal eingedöst ist.

Angelika Ditzer macht mit den Seniorinnen und Senioren regelmäßig Gymnastik und sprach mit ihnen als Vorbereitung zur Olympiade am Nachmittag über die Olympischen Spiele. © Carolina Ludwig

„Ich wollte einfach unter Leute kommen. Ich bin nach Halver gezogen und alleine als alter Mensch in einem fremden Ort kommt man nicht so oft raus“, erzählt Ingeborg Slodowski. „Es ist angenehm, eine kleine Gruppe. Man kann alles mitmachen, aber nichts muss“, freut sie sich und lacht gemeinsam mit Edith Walk über die Witze von Angelika Ditzer. Walk ist beinahe seit dem ersten Tag der Tagespflege am Burgweg dabei. „Da waren wir fünf Leute. Und es wächst und wächst“, freut sie sich über immer mehr neue Gesichter.

Ingeborg Slodowski (links) und Edith Walk lachen über Angelika Ditzers Witze. Sie sind gerne in der Tagespflege und genießen die Gesellschaft. © Carolina Ludwig

Pflegekasse übernimmt Kosten

Tatsächlich sind am Burgweg – und in vielen anderen Tagespflegen in der Umgebung – noch Plätze frei, wie Matthias Lauermann erzählt. Den Grund dafür sieht er vor allem in der mangelnden Bekanntheit der Tagespflege und deren Finanzierung. „Die Pflegekasse übernimmt einen Großteil der Kosten“, betont er und rechnet ein Beispiel vor: Wer mit Pflegegrad zwei oder mehr aus Halver zwei Tage die Woche alle Leistungen in Anspruch nehmen möchte, zahlt im Monat 32 Euro selbst. Pflegesachleistungen und Pflegegeld werden dadurch nicht gemindert. Zum Beraten und Kennenlernen steht das Team am Burgweg bereit, sogar ein kostenloser Probetag ist möglich. So soll auch die Scheu vor der Tagespflege abgebaut werden. „Viele sind der Meinung, die Tagespflege ist der erste Schritt ins Heim. Dabei schiebt sie diesen Schritt eher nach hinten“, sagt Lauermann und auch seine Kollegin Ditzer hat die Erfahrung gemacht: „Die Menschen blühen hier auf.“ Gesellschaft sei laut Lauermann sogar das einzig bekannte „Mittel“, das eine Demenzerkrankung verlangsamen kann.

Im Garten und in Hochbeeten wachsen Kartoffeln, Salat, Tomaten, Erdbeeren und mehr. © Carolina Ludwig

Für die 15 Gäste geht es an diesem sonnigen Tag in den Garten – es steht eine Olympiade auf dem Programm. Mit Slalomlaufen, Münzen werfen, Leitergolf oder Dosenwerfen verbringt man den Nachmittag. Die Olympiade ist nur eine von vielen verschiedenen Aktionen, die sich die Betreuungskräfte immer wieder ausdenken.

In einem Fotoalbum, das gleich im Eingangsbereich liegt, können Gäste oder Interessierte einen Eindruck gewinnen. Erinnerungen an Oktoberfeste, Weihnachtsfeiern, Wellness am Muttertag, den Besuch des Landwirts Baumeister oder der Kinder aus der Kita Wunderland, Hunde und Ponys in der Tagespflege und sogar ein Foto, wie dem zu Weiberfastnacht verkleideten Mathias Lauermann von einer Seniorin die Krawatte abgeschnitten wird, sind dort festgehalten.

Eine Olympiade mit Leitergolf, Münzwerfen und Rennen mit kleinen Spielzeugautos ist nur eine von den vielen Aktionen, die sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder ausdenken. © Carolina Ludwig

Es ist eine vertraute Atmosphäre, „wie bei Freunden zu Besuch“, nennt Lauermann sein Ziel. Und seine Kunden spiegeln ihm, dass er es erreicht hat. „Menschen mit demenziellen Veränderungen haben teilweise keinen Filter mehr, die sagen ehrlich, dass sie sich wohlfühlen“, berichtet er. Es heiße auch, dass Menschen mit Demenz besonders viel Ruhe brauchen, um sich zu entspannen und loszulassen. Ein besonderer Vertrauensbeweis sei es daher, dass sich eine seiner Kundinnen fast täglich zum Mittagsschlaf auf die Couch im Eingangsbereich legt. „Da gehen ständig Menschen ein und aus. Sie muss sich wirklich geborgen fühlen“, freut sich Lauermann. Und wie zum Beweis liegt eben jene Kundin auf dem Weg aus der Tagespflege gleich neben der Eingangstür und schläft seelenruhig.

Die Tagespflege Die Tagespflege am Burgweg 21a kann montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 17 Uhr besucht werden. Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen sind inbegriffen. Es sind tage- oder wochenweise Besuche möglich. Wenn etwas Besonderes auf dem Programm steht, können „gewohnte“ Tage auch getauscht werden. Die Kunden werden bei Bedarf auch zu Hause abgeholt und alle Fragen rund um „Pflege und Betreuung“ beantwortet.