Bürgerinitiative droht mit Klage gegen Baugebiete

Von: Florian Hesse

Die potenziellen Nachbarn der geplanten Baugebiete Schillerstein und Herksiepe werden möglicherweise juristisch gegen das Vorhaben vorgehen. © Florian Hesse/Google

Anwohner wollen das beschleunigte Verfahren nicht akzeptieren.

Halver – Die Neubaugebiete Herksiepe/Schillerstein könnten in schwieriges Fahrwasser geraten. Nachbarn der Flächen haben sich in einer „Bürgerinitiative gegen Flächenfraß“ (www.unser-halver.de) formiert. Schriftlich und in der Sitzung des letzten Planungsausschusses kündigen sie an, ihren „Standpunkt gegebenenfalls auch vor Gericht zu bringen“.

Politisch besteht inzwischen weitreichender Konsens zum weiteren Vorgehen und zur Gestaltung des Wohngebiets Herksiepe/Schillerstein. Der Fachausschuss votierte am vergangenen Mittwoch einstimmig zur empfohlenen Gestaltung des Wohngebiets inklusive der dargestellten „weiteren Vorgehensweise“, so der Beschlussvorschlag. Die Verwaltung werde beauftragt, entsprechend zu verfahren. Nun steht im Planungsverfahren noch die Zustimmung des Rates aus. Nächster Schritt wäre der Entwurf eines Bebauungsplanes. Spätestens Ende 2024 muss ein Satzungsbeschluss vorliegen, der faktisches Baurecht schafft. Das gilt zumindest für den Fall, dass der Bebauungsplan nach dem Paragrafen 13b erstellt wird, der ein beschleunigtes Verfahren möglich macht.



Genau dagegen wenden sich die Anwohner und möglicherweise künftigen Nachbarn: „Weil die Stadt Halver die Planungen für ein Baugebiet am Ende des Linger Weges in Halver (Herksiepe und Am Schillerstein) trotz der grundlegend geänderten Ausgangslage auf dem Immobilienmarkt weiter im Eilverfahren vorantreibt und eine Umweltprüfung umgehen will, sehen wir uns verpflichtet, dagegen aufzustehen.“ So heißt es in dem Schreiben, das sie an die Ratsmitglieder und an die Verwaltung gerichtet haben.



Sie bezweifeln im Grundsatz, dass sich angesichts einer völlig veränderten Situation auf dem Baustoff- und Handwerkermarkt sowie dem Immobilienmarkt mit explodierenden Zinsen überhaupt ausreichend Bauwillige für die Gebiete finden. Kämmerer Simon Thienel hält dem entgegen, dass 140 Anfragen interessierter Bauherren für Halver im Rathaus vorlägen, davon mehr als 100 für Herksiepe und Schillerstein.



Unterschiedliche Aussagen gibt es auch zu einem weiteren Punkt. Ob die Stadt tatsächlich im Besitz aller Flächen sei, wollten sie in der Sitzung wissen. Konkreter wird Siegbert Schomann, Sprecher der Initiative, im AA-Gespräch. Mindestens zwei Flächen im Anschluss an die linksseitige Bebauung des Linger Weges befänden sich in privatem Besitz. Dazu Thienel: „Es gibt keine Flächenproblematik.“



Interessant für die privaten Eigner der Grundstücke dürfte es werden, wenn die Bauleitplanung für die Bereiche konkret wird und sie möglicherweise dort selbst bauen möchten. Dann, so Thienel, würden die Vorgaben aus dem Bebauungsplan auch für sie gelten. Das heißt, dass umfangreiche Vorgaben daraus auch von ihnen umgesetzt werden müssen. Einen Rahmenplan ökologischer Vorgaben hatte der Ausschuss am Mittwoch gleich mitbeschlossen.



Doch aus Sicht der Initiative bleibt das Kernproblem bestehen. Der Rat beschließe ein ökologisches Neubaugebiet, wende aber ein Verfahren an, das im Unterschied zu einem regulären Verfahren auf vorgeschriebene Umweltprüfungen verzichte. „Das ist ein Widerspruch in sich“, sagt dazu der Sprecher der Bürgerinitiative.



Er zeigt sich zudem zuversichtlich, was die juristischen Perspektiven angeht. Zwar hatte die Stadt Halver bereits ein Gutachten beauftragt, das im Grundsatz die Zulässigkeit des geplanten Vorgehens nach Paragraf 13b bestätigt hatte, doch der Rechtsbeistand der Initiative komme in der Bewertung zu einer anderen Auffassung.



Vorstellbar sei nun, eine Normenkontrollklage anzustrengen, verbunden mit einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz, so Schomann weiter im Gespräch mit der Redaktion. Sollte das Erfolg haben, könnte es schwierig werden für Herksiepe/Schillerstein. Denn dann würde es zeitlich knapp, angesichts der Fristsetzung der entsprechenden Rechtsnorm.