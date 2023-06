Abiball und Zeugnisse für AFG-Schüler

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Der Abiturjahrgang 2023 des Anne-Frank-Gymnasiums. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Für 95 Abiturienten hieß es am Dienstag Abschied nehmen vom Anne-Frank-Gymnasium (AFG). Erst gab es die Zeugnisse, dann wurde auf dem Abiball gefeiert.

Halver – Große Freude, Stolz und manchmal auch Erleichterung spiegelte sich in den Gesichtern der Absolventen, ihrer Eltern, Großeltern und Verwandten bei der Zeugnisvergabe in der Aula wider. Im Anschluss wurde beim Abiball in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth gefeiert.

„Herzlich willkommen. Wir begrüßen die Abiturientia 2023 mit einem kräftigen Applaus“, sagte Schulleiter Paul Meurer. „In unserer Gesellschaft ist Respekt der Kitt, der uns zusammenhält“, betonte er in seiner Rede. Es liege an jedem Einzelnen, einander mit Respekt zu begegnen. Der Schulleiter rief dazu auf, Respekt zu einem grundlegenden Begriff im Leben zu machen. „Lasst uns gemeinsam eine Gesellschaft aufbauen, die auf Respekt basiert.“

Die Abiturienten hatten allen Grund zum Feiern. © Dettlaff-Rietz

Auch Bürgermeister Michael Brosch, selbst ehemaliger Schüler am AFG, richtete ein paar Worte an die Abiturienten. „Wir haben uns hier versammelt, um einen Meilenstein zu feiern“, sagte Brosch. „Ich danke Ihnen für Ihren Erfolg, Ihre Ausdauer und Ihr Engagement.“ Die vergangenen Jahre seien von Krisen begleitet gewesen, trotzdem hätten die Abiturienten nicht aufgegeben. Drei Dinge gab Brosch den Abiturienten mit auf den Weg:

„Seien Sie neugierig und offen! Seien Sie bereit, neue Kenntnisse zu erwerben! Die Welt verändert sich schnell.“

„Seien Sie mutig und hören Sie auf Ihre innere Stimme! Haben Sie den Mut, sich selbst zu kontrollieren!“

„Pflegen Sie Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen! Investieren Sie Zeit und Energie darin! Denn Unterstützung und Zusammenarbeit helfen, Ziele schneller zu erreichen. Netzwerk ist heute wichtig.“

Brosch dankte den Eltern und dem Kollegium. „Bildung schafft die Voraussetzung dafür, das eigene Leben zu gestalten“, sagte er. „Setzen Sie sich weiterhin anspruchsvolle Ziele und vertrauen Sie Ihren Fähigkeiten! [...] Bewegen Sie Gutes in der Welt und kommen Sie gerne wieder“.

Abiball und Zeugnisse für die AFG-Schüler Fotostrecke ansehen

Die Elternvertreterin Christiane Rößler wünschte den Abiturienten, dass sie ihren Beruf und ihre Berufung finden mögen – egal, ob sie ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. Stellvertretend für die Schüler sprach Marios Mavidis. Er versicherte, die Rede selbst geschrieben zu haben, kein Chat GPT benutzt zu haben. Oberstufenkoordinator Stephan Draheim verlas die Namen der Schülerinnen und Schüler. Die Jahrgangsstufenlehrer Frank Forst, Sabrina Piesch und Yvonne Mainz übergaben die Zeugnisse. Im Anschluss wurden zahlreiche Schüler für besondere Leistungen geehrt.

„Seien Sie neugierig und offen, neue Kenntnisse zu erwerben“, gab Bürgermeister Michael Brosch mit auf den Weg. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Nach der Zeugnisvergabe blieb den Abiturienten und ihren Familien eine kleine Verschnaufpause bis zur Feier des Abiballs in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth. Hatten die Lehrer bei der Zeugnisausgabe die Regie geführt, so war es nun an den Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Leistungskurse (LK), ein paar Worte an ihre Lehrer zu richten und Geschenke zu überreichen. „Danke für die Geduld, die Sie mit uns hatten. Wir werden Sie vermissen. Es war eine schöne Zeit“, dankten Schüler des Deutsch-Leistungskurses ihrer Lehrerin Katrin Partmann.

Die Abiturienten hatten allen Grund zum Feiern. © Dettlaff-Rietz

Im Geschichts-LK lernten die Schüler keine Jahreszahlen auswendig. „Mit Ihrer Hilfe sind wir zu kritisch hinterfragenden Menschen geworden“, bedankten sie sich bei Lehrer Arne Luft. Mit der Hilfe von Kunstlehrerin Yvonne Mainz gelang es dem LK, Gefühle und Visionen zu Papier zu bringen. Eine Reihe von Schülern in den drei Englisch-Leistungskursen erwarben zusätzlich das Cambridge-Certifikate. Das wird an Hochschulen im englischsprachigen Raum anerkannt.

Die Abiturienten Die Abiturienten sind: Furkan Al, Ira Leonie Altenhenne, Lara Arens, Lina Bayerl, Gina Aileen Berg, Tim Deniz Bilge, Leona Kiara Bodien, Floriane Carlotta Börner, Nele Elisabeth Bornhoff, Kevin Buller, Elias Antonino Caccamo, Alissa Danchin, Simon Quirin Deppe, Leonie Dietz, Mike Enes, Leonie Falkenroth, Linda Falkenroth, Emil Förster, Luise Friedland, Lara Jolie Gerhardt, Lynn-Ellie Goerke, Batuhan Gölle, Zehra Gün, Luke Haering, Nina Hallepape, Amelie Hamel, Eveline Hamm, Lynn Emelie Hellmann, Jakob Hellwig, Joy Susen Heynen, Lenny Paul Hinterthan, Lucie Holthaus, Lilly Sue Hösterey, Nicolas Janoschka, Elias Conor Jung, Nisanur Kaldirim, Phil Kaulfuß, Pius Balthasar Kerspe, Eleni Kontoyannis, Niklas Körbi, Nelly Lara Kozakiewicz, Florian Kraja, Friederike Kurz, Samuel Brendan Lapham, Mika Louis Lemke, Noah Lucien Marre, Erick Maser, Marios Mavidis, Robert Mickenhagen, Alexander Mityushkin, Brian Jason Molzon, Shania Nagel, Maylis Niggemann, Cassandra Nikoleri, Emely Ober, Kiara Palluch, Lena Pauly, Bjarne Petrat, Damjan Petrovic, Tijana Petrovic, Anton Rentrop, Paolo Günter Rosin, Emely Scheffzik, Pia Jasmin Schimchen, Lea Schimanowsky, Maja Schlabach, Evelin Schiesser, Madita Schloden, Hanna Schmidt, Martin Otto Schneider, Robin Schneider, Joke Franziska Schnepper, Luisa Schönrath, Silvana Marie Schröder, Amaris Tabea Seegmüller, Michael Sokolov, Keno Spelsberg, Loris Leon Stanovic, Max Peter Schwabbauer, Rebecca Tacke, Sarah Karin Berit Thamer, Carl Felix Tütemann, Cora Unruh, Jakob Leander Vedder, Maurice vom Brocke, Lena Waschkeit, Lisa Wenzel, Celine Wiebe, Chiara Wiebe, Lukas Wikulow, Leonie Vivien Willer, Sebastian Winterhoff, Josie Wommelsdorf und Annika Zapp.

Lehrer Frank Forst gab den Abiturienten Folgendes mit auf den Weg: „Wenn ihr die Welt verändert, macht es mit Taten, nicht mit Worten. Instagram und Twitter werden uns nicht retten.“

Im Anschluss an die kurzen Dankworte eröffneten die Schüler das Büfett. Es gab Umarmungen und ausgiebige Fotoshootings. Bis zum frühen Morgen feierten die Abiturienten. Für den richtigen Musikmix sorgte dabei DJ Arne.