Wenn Fische an den Füßen knabbern: Erstes Fish-Spa im MK

Von: Sarah Lorencic

Leichtes Kribbeln: Einmal an den Füßen, lassen die kleinen Fische nicht mehr von der Haut ab. © Lorencic, Sarah

Das erste Fish-Spa im MK hat eröffnet. Was das genau ist, wofür es gut sein soll und weitere Fragen haben wir hier beantwortet.

Halver – Kaum hält man einen Finger in das Wasser, kommen die gierigen Knabberfische angeschwommen. „Es kitzelt ein bisschen“, sagt Tatjana Stepuschin. „Aber wenn man sich erst daran gewöhnt hat und die Augen schließt, fühlt es sich fast an wie eine Massage.“ Seit gut einer Woche gibt es im Sonnenstudio Halver das komplette Urlaubsfeeling. In einem hinterem Bereich bietet Inhaber Nikolaos Bozilidis ein Fisch-Spa an. In einem Wasserbecken leben nun 60 kleine Garra-rufa-Fische, die auch Doktorfische, Kangalfische oder Knabberfische genannt werden. Nikolaos Bozilidis und seine Partnerin Tatjana Stepuschin wollten ein Angebot in Halver schaffen, das es hier und in der Umgebung nicht gibt. Auf die Idee gekommen ist das Paar im Urlaub. Es wurde in einen Laden gelockt, um ein Fußbad der anderen Art zu nehmen – und beide haben das Erlebnis genossen, wie sie erzählen.

Füße ins Becken und weg mit der Hornhaut. Dabei können die Tiere angeblich mehr als nur weiche Füße zaubern. Die kleinen Stöße der Fische sollen auch für eine bessere Durchblutung sorgen und bei Neurodermitis und Schuppenflechte helfen. Die Enzyme, die der Doktorfisch beim Abknabbern kranker und abgestorbener Haut abgibt, sollen heilend und beruhigend auf die Haut des Menschen wirken.

Auf die Idee eines Fish-Spas kamen Nikolaos Bozilidis und seine Freundin Tatjana Stepuschin im Urlaub. Die Fischpediküre fürs Urlaubsfeeling gibt es jetzt im Halveraner Sonnenstudio – der Weg dahin war nicht so einfach, wie sie gedacht haben. © lorencic

Fisch-Spas liegen derzeit voll im Trend. Aus dem Urlaub kennen viele die Fischpediküre. Und wenn in Halver schon die „Sonne aufgeht“, wie an dem Sonnenstudio an der Schaufensterscheibe steht, warum dann nicht das Urlaubsfeeling komplettieren mit diesem Angebot? Die Frage stellte sich dem Paar nur kurz, dann traf es die Entscheidung: Ein Fis- Spa für Halver soll entstehen. Was sich die beiden einfach vorgestellt haben, wurde ein komplizierter Akt, der mehr als sechs Monate in Anspruch nahm. Kein Projekt von „Bosi“, wie man Nikolaos Bozilidis in Halver nennt, dauerte so lange wie dieses, sagt er und könne verstehen, dass es das Angebot in der Umgebung nicht gibt.

Mehrmals war das Veterinäramt vor Ort, erzählt Bozilidis. Gemeinsam mit den Veterinären wurde ein geeigneter Ort für das Wasserbecken gefunden. Eigentlich sollte es im Eingangsbereich am Schaufenster stehen, steht nun aber im dunklen, hinteren Bereich des Studios, damit es die Fische nicht zu hell haben. Vieles gibt es zu beachten bei der Haltung und dem Einsatz der Fische. Dafür musste das Paar eine Schulung absolvieren. Eingerahmt steht nun eine Urkunde auf der Studiotheke, welche die erfolgreiche Teilnahme am „Aquaristik Sachkundeseminar“ bescheinigt. Aber wenn, dann wollen es die beiden auch richtig machen.

Urlaubsfeeling: Im Sonnenstudio „scheint die Sonne“ und jetzt gibt es noch ein Fish-Spa wie im Urlaub. © Lorencic, Sarah

In Deutschland ist die Fischpediküre ein noch relativ neuer Trend. In einigen Großstädten eröffnen mittlerweile immer öfter Fisch-Spas. Inwieweit Fisch-Spas mit dem Tierschutzgesetz vereinbar sind, ist in Deutschland noch umstritten. Bislang siegte die Berufsfreiheit: Wer möchte, darf ein Fisch-Spa nach deutschem Recht eröffnen. Tierschutz-Aktivisten sehen dies kritisch, was Nikolaos Bozilidis auch bewusst ist. Doch er sieht auch die Vorteile: Denn anders als vielleicht in manchen Urlaubsländern, in denen sich Fisch-Spas einer noch größeren Beliebtheit erfreuen, gibt es in Deutschland strenge Auflagen für Fisch-Spa-Besitzer, was den Besuchern des Halveraner Spas Sicherheit im Vergleich zum Urlaubsbesuch geben soll.

Den Tieren in Halver gehe es auf jeden Fall gut. Sie hatten sechs Wochen Zeit, um anzukommen, und sind jetzt im Einsatz bei den ersten Kunden. Und die sind schon jetzt sehr zufrieden.

Ablauf und Kosten

Bevor die Füße ins Becken getaucht werden, müssen diese gereinigt werden. Pilzinfektionen oder offenen Wunden dürfen nicht vorliegen, um Tiere und weitere Spa-Nutzer zu schützen. 20 bis 30 Minuten verweilt man in dem Fish-Spa – möglich ist das auch zu zweit. Die Kosten betragen 20 Euro für 20 Minuten und 30 für eine halbe Stunde. Für zwei Personen jeweils 35 und 55 Euro. Weil Tatjana Stepuschin in einem Nebenraum ihre Fußpflege betreibt, sind auch Kombi-Behandlungen möglich. Erst zehn Minuten zu den Fischen, dann zur professionellen Behandlung bei der Fußpflegerin.

Und das freut Bozilidis, der zunächst nur den Wellness-Faktor beachtet hatte, nun noch mehr. Die Fische fressen die Hautschuppen der Kundinnen und Kunden, werden aber morgens und abends ganz normal gefüttert, erzählt Tatjana Stepuschin. Normalerweise ernähren sich die Tiere von Algenbewuchs auf Steinen und kleinen Pflanzen in den Gewässern, in denen sie vorkommen. Aber wenn man ihnen Füße so präsentiert, sagen sie auch nicht nein.