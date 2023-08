Wenn E-Autos brennen: Feuerwehr bereitet sich vor

Von: Florian Hesse

Unter dem Fahrzeugboden wird es kühl und nass. Strahlrohr der Feuerwehr Halver im Eigenbau. © Florian Hesse

Halver – „Wenn es brennt, brennt es anders.“ Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Halver, Dennis Wichert, erklärt auf AA-Anfrage, welche Möglichkeiten man zur Hand habe, wenn die Batterie eines Elektrofahrzeugs in Brand gerät. Denn mit konventionellem Vorgehen wie beim Verbrenner ist es dann nicht getan.



Klar ist: „Wir hatten das noch nie“, sagt Wichert. Erfahrungen mit solchen Einsätzen bestehen damit nicht. „Gefühlt“ und auch statistisch ist die Brandgefahr bei E-Autos sogar deutlich geringer. Und noch ist ihr Anteil am Gesamtverkehr noch nicht so groß. Auf etwa fünf Fälle pro Jahr schätzt Wichert grob die Zahl der Pkw-Brände pro Jahr, zu denen man ausrücken müsse. E-Autos waren noch nicht dabei.



Doch die Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Häufigkeit der Fahrzeuge zu. Und das Problem dabei ist: Schaum taugt dafür nicht. Wasser ist das einzig nutzbare Löschmittel bei Bränden von E-Fahrzeugen.



Kreisbrandmeister Michael Kling mit einer anderen Variante: Hier drückt sich ein Dorn von unten in die brennende Zelle. © Florian Hesse

Beim Verbrenner wird gelöscht, bis man unter die kritische Temperatur kommt. Dann ist der Vorgang abgeschlossen, und eine Selbstentzündung ist ausgeschlossen. Beim E-Auto ist die Sache wortwörtlich anders gelagert. Die Batterie ist so verbaut, dass sie bei mechanischen Schäden, beispielsweise beim Unfall, möglichst sicher ist. Damit aber ist sie gleichzeitig auch sicher vorm Zugriff der Feuerwehr. Die Zellen sind verkapselt und von oben so gut wie gar gar nicht zu erreichen.



Der Löschangriff kann alternativ unten erfolgen. Nach wertvollen fachlichen Hinweisen des Feuerwehrinstituts hat Benjamin Fernholz von der Feuerwehr Halver daher selbst zum Schweißbrenner gegriffen und die Selbstbauanleitung umgesetzt. Im Bestand ist nun ein Löschrohr, das unter dem Fahrzeugboden platziert werden kann. Die Vorteile: Die Batterie kann lange und mit geringem Wassereinsatz gekühlt werden, bis die chemischen Prozesse abgeschlossen sind und die Gefahr beseitigt ist. Und man benötige kein Personal in direkter Fahrzeugnähe, erläutert Wichert das weitere Vorgehen.



Feuerwehrchef Dennis Wichert testet den „Löschnagel“, der von oben durch den Fahrzeugboden getrieben wird. © Florian Hesse

Welche Alternativen es zum Strahlrohr gibt, das aus 20 Düsen 120 Liter Wasser pro Minute an die Batterie bringt, erklärt Kreisbrandmeister Michael Kling auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers. Mittels eines „Löschnagels“, der mit dem Hammer von oben durch den Wagenboden in die Batteriezelle getrieben wird, bestehe die Möglichkeit, direkt Wasser in das Gehäuse zu bringen.



Variante 2 hält der Kreisbrandmeister ebenfalls zu Schulungszwecken bereit: Dann würde ein Dorn mit Druckluft von unten in die Batteriezellen gedrückt und ebenfalls von innen gelöscht.



Aus dem Gesprenkel wird mit mehr Druck eine drei Meter hohe Wasserwand. © Florian Hesse

Neu ist das Thema für die Feuerwehren in Halver und im Märkischen Kreis nicht. „Wir haben uns da schon Gedanken gemacht“, so der Leiter der Feuerwehr Halver, der auch auf die Kooperation mit dem Märkischen Kreis in dieser Frage hinweist. Der Kreis als übergeordnete Behörde hat entsprechende Absprachen getroffen, dass zertifizierte Unternehmen sogenannte Havarieplätze vorhalten, um die Batteriepacks unschädlich zu machen. Dort, an einem entweder abgelegenen und gesichertem Gelände oder einer Fläche, die gegebenenfalls mit einer Sprinkleranlage ausgestattet ist, würden die E-Autos dann liegen, bis eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann.



Das selbst konstruierte Rohr der Halveraner Wehr jedenfalls fährt nun mit beim Fahrzeugbrand, und zwar an Bord des Tanklöschfahrzeugs, das bei derartigen Einsätzen im Regelfall mit ausrückt. 5000 Liter Wasser führt es mit, um die Einsatzkräfte sofort handlungsfähig zu machen.