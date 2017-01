Weniger verkaufsoffene Sonntage in Halver möglich

Halver - Der Verein Stadtmarketing für Halver hat für das Jahr 2017 vier verkaufsoffene Sonntage in Halver beantragt – so wie in den Vorjahren. Ob diese jedoch alle stattfinden können, ist derzeit noch unklar. Denn die Auflagen für solche Veranstaltungen haben sich verschärft.

Die Stadtverwaltung Halver orientiert sich bei einem Genehmigungsverfahren unter anderem an verschiedenen Gerichtsurteilen – zum Beispiel des Oberverwaltungsgerichts Münster. Weitere Rechtssicherheit garantiert das Ladenöffnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bestimmte Kriterien müssen demnach vom Veranstalter erfüllt werden, um grünes Licht für die Umsetzung zu erhalten: Die wichtigsten Auflagen im Überblick:

- Ein verkaufsoffener Sonntag mit uneingeschränktem Warenangebot ist nur dann zulässig, wenn eine sogenannte Anlassveranstaltung stattfindet, in dessen Rahmen der verkaufsoffene Sonntag veranstaltet wird. Anlassveranstaltungen sind zum Beispiel der Halveraner Herbst und der Weihnachtsmarkt.

- Zudem muss zu erwarten sein, dass die Anlassveranstaltung mehr Besucher in die Stadt locken würde, als ein reiner verkaufsoffener Sonntag – Stichwort „prägende Wirkung“.

- Diese Wirkung könne nur dann angenommen werden, wenn ein enger räumlicher Bezug zwischen Veranstaltung und geöffneten Geschäften besteht, die Öffnung also auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung begrenzt bleibt. Geschäfte in Ortsteilen wie zum Beispiel Oberbrügge müssten demnach bei Events in der Innenstadt geschlossen bleiben.

- „Ist die Verkaufsfläche der Geschäfte, die geöffnet haben können, ungleich größer als die Fläche des Marktes, der als Anlass für die Sonntagsöffnung dient, spricht schon dies gegen die prägende Wirkung des Marktes“, heißt es weiter.

- Der Bezug zwischen der Anlassveranstaltung und Ladenöffnung könne dadurch hergestellt werden, dass die Öffnung auf bestimmte Handelszweige beschränkt werde.

Das sagt das Stadtmarketing

Martin Esken, Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing für Halver, kritisiert die strengeren Auflagen – nicht aber die Stadtverwaltung. Die benötige schließlich Rechtssicherheit: „Eine Umsetzung der verkaufsoffenen Sonntage ist leider nicht mehr so leicht wie in den Jahren zuvor. Der Arbeitsaufwand steigt stetig.“ Die verkaufsoffenen Sonntage seien die umsatzstärksten Tage des Jahres und „für alle Halveraner und Gäste von außerhalb etwas Schönes“.

Trotz der schwierigen Umstände sollen auch in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Konkrete Pläne gibt es aus den genannten Gründen noch nicht. Fest steht jedoch, dass Anfang Mai eine Veranstaltung für Kinder und Erwachsene stattfinden soll. Im Juni „vielleicht ein Oldtimertreffen, aber in einer anderen Form. Wir planen eine neue Konzeption.“

Weitere verkaufsoffene Sonntage sollen im Rahmen des Halveraner Herbstes und des Weihnachtsmarkts stattfinden. Esken ist optimistisch: „Ich sehe gute Chancen, dass wir die Kriterien erfüllen.“

Über die verkaufsoffenen Sonntage soll bei der nächsten Ratssitzung am 6. März beschlossen werden. Thomas Gehring, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der Stadt Halver, ist zuversichtlich: „Wir bemühen uns, eine rechtmäßige Veranstaltung durchzuführen und gehen auch davon aus, dass die Kriterien erfüllbar sind. Ich sehe keine unüberwindbaren Hindernisse.“