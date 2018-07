Fahrschulen und -schüler sauer auf den TÜV Nord

Halver - In den Fahrschulen schwelt die Wut. Fahrlehrer und ihre Verbandsvertreter fühlen sich alleingelassen vom TÜV, der in Westdeutschland das Prüfungsmonopol hat, dem Auftrag aber nicht mehr hinlänglich nachkommt.

Wer hat welchen Schaden?

Den Schaden haben die Fahrschulen, die das Gebaren „geschäftsschädigend“ nennen, und auch ihre Schüler. Die bestellten Prüfungstermine werden vom TÜV von vornherein gekürzt. „Ich bekomme zwischen 40 und 60 Prozent der Prüfungen, die ich brauche“, sagt der Halveraner Fahrlehrer Holger Gutke stellvertretend für seine Kollegen. Er ist Unterbezirksvorsitzender für den gesamten Bereich im südlichen Märkischen Kreis von Altena, Werdohl und Plettenberg im Lennetal über Lüdenscheid bis zur Volmeschiene mit Halver, Meinerzhagen, Schalksmühle und Kierspe. Doch darauf ist die Situation nicht beschränkt. Drei Viertel aller Unterbezirke im Bereich Westfalen hätten sich bei ihrem Landesverband mit entsprechenden Klagen zurückgemeldet, so dessen Vorsitzender, Friedel Thiele.

Woran liegt das?

Es gibt mehrere Faktoren, die zusammenkommen:

- Sommerzeit ist Prüfungszeit und Fahrschule damit Saisongeschäft. Beispielsweise wollen viele Fahrschüler spätestens zum Ausbildungsbeginn mobil sein. Die Hochsaison stößt auf eine urlaubsbedingt ausgedünnte Personaldecke beim hier zuständigen TÜV Nord.

- Fahrschulen laufen zurzeit recht gut. Eine Rolle spielen auch hier verschiedene Umstände, darunter auch der Stufen-Führerschein fürs Motorrad, Fahrerlaubnisse für Lkw oder für Pkw mit Hänger. „Luxusführerscheine“ werden die im Fachjargon genannt – mit deutlich erhöhtem Prüfungsaufwand und somit Blockadefunktion für normale Prüfungen.

- Zusätzliche Prüfungen für Flüchtlinge, die bei vorhandener Fahrerlaubnis des Heimatlandes ohne vorherigen Unterricht direkt Theorie und Praxis absolvieren können. Das klappt nicht immer auf Anhieb. Vier Prüfungstermine und mehr gehen bis zur Erteilung des Lappens dann schon mal ins Land, weiß der TÜV und wissen die Fahrlehrer. Und auch bei Fahrschülern ohne Migrationshintergrund ist die Durchfallquote erheblich gestiegen.

Welche Konsequenzen hat das?

Die Konsequenzen aus der überstrapazierten Personaldecke und den Anforderungen an den Monopolbetrieb TÜV mit seinem hoheitlichen Auftrag sind enorm.

- Fahrlehrer müssen kurzfristig ihre Schüler vertrösten, die nach Fahrstunden und Theoriebüffeln jetzt endlich Auto fahren möchten. Sie machen für die Absage in erster Linie ihre Fahrschule verantwortlich. „Wir verlieren wegen des TÜV unseren guten Ruf, sagt Gutke.

+ Die Fahrschulen haben im Sommer gut zu tun. Doch das Nadelöhr ist der TÜV, der personell massiv aufrüsten will. © Hesse - Der nächste Prüfungstermin kann unter Umständen noch Wochen entfernt sein. Vier bis sechs Wochen seien es in der Regel, sagen die Fahrlehrer. Die Schüler haben sich aber in der Regel auch von den Fahrstunden her auf den Punkt vorbereitet. Um nicht die erworbene Routine zu verlieren, müssten sie in dieser Zeit weiter fahren. Bei einer Stunde pro Woche, einem Satz von geschätzt 45 Euro und sechs Wochen Wartezeit wird der ersehnte Führerschein fast 300 Euro teurer. Das stellt nicht nur für angehende Azubis eine hohe Hürde dar.

Was sagen die Fahrlehrer?

Dem TÜV hingegen könne das offenbar recht egal sein, kommentieren kritische Fahrlehrer, die nicht genannt werden wollen, die Situation. „Die Prüfer stehen unter Dauerdruck und schieben Berge von Überstunden vor sich her“, weiß er aus einem Gespräch. In der Leitung sei dies offenbar egal, weil mit geringem Personalaufwand das gleiche Ergebnis erzielt werde wie mit großem: „Die Prüflinge sind ja nicht weg. Der Berg wird einfach vor sich hergeschoben.“

Was erwartet der Verband?

Der Landesverband hat vor diesem Hintergrund eine Reihe von Erwartungen an den TÜV, „der schließlich in hoheitlichem Auftrag handelt und die Prüfungen sicherstellen muss“, wie es Thiele recht klar formuliert. Dazu müsste eine weitgehende Urlaubssperre für diese Zeit gehören, verstärkte Arbeit auch an Samstagen und grundsätzlich die Akquise von mehr Personal. Das könnte seiner Einschätzung auch aus der Werkstattsparte des TÜV abgezogen werden, wo die Ingenieure vielfach auch die Befähigung besäßen, Führerscheinanwärter zu prüfen. Und nicht zuletzt: Es habe beispielsweise in Hamburg funktioniert, dass erfahrene Fahrlehrer selbst als Prüfer eingesetzt worden wären, um so einen Engpass zu überbrücken.

Was sagt der TÜV?

Beim TÜV selbst diskutiert man auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers die „angespannte Prüfungssituation“ auch überhaupt nicht weg. „Wir nehmen unsere Verpflichtung sehr ernst“, heißt es da, allerdings auch verbunden mit dem klärenden Hinweise auf die verschiedenen und oben bereits genannten Faktoren. Alle „Markteilnehmer“ wüssten um das hohe Aufkommen in den Sommerferien. Und mit der erleichterten Erlangung der deutschen Fahrerlaubnis habe der Gesetzgeber „einen enormen Akzent gesetzt“. Auf der anderen Seite sei es nicht möglich, Prüfer kurzfristig aus dem Boden zu stampfen. Drei Jahre dauere die Ausbildung, die genau geregelt sei. Fremdes Personal hineinzuwerfen, sei aus verschiedenen, auch arbeits- und tarifrechtlichen Gründen gar nicht möglich, sagt einer der Verantwortlichen beim TÜV Nord auf Nachfrage.

Wird alles gut?

Eine Normalsituation sieht man frühestens für den Spätherbst in Sicht. Spätestens in der Adventszeit sollte der Stau abgearbeitet sein. Und im nächsten Jahr? Da stehe man „vor einem Personalzuwachs, wie wir ihn noch nie hatten“, und das gelte auch nicht nur für den Bezirk Sauer- und Siegerland.