Weltpizzatag: Volmetaler Gastronomen verraten ihre Geheimnisse

Teilen

Francesco Leale (links) und sein Schwager Davide Librandi probieren für ihre Pizzeria Calabria immer wieder neue Rezepte aus. © Hahn, Laura

Der 9. Februar ist Weltpizzatag. Wir haben mit den Gastronomen im Volmetal gesprochen und den ein oder anderen Tipp bekommen.

Von Laura Hahn

Volmetal – Aus Italien oder doch aus dem Orient oder Griechenland? Etwas strittig bleibt die Frage, wo der Ursprung der allseits beliebten Pizza wirklich liegt. Klar ist: Pizza passt eigentlich immer – im schicken Restaurant, gemütlich auf der Couch oder zwischendurch.

Es sollen laut diversen Statistiken um die 30 Milliarden Pizzen jährlich verzehrt werden und die Pizza Napoletana gehört seit 2017 sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. An diesem Donnerstag, 9. Februar, wird das Leibgericht international gefeiert: Es ist Weltpizzatag.

Weltpizzatag: Volmetaler Gastronomen verraten ihre Geheimnisse

Pizza wird weltweit ähnlich ausgesprochen, doch die Zubereitung handhabt jeder Pizzabäcker auf seine eigene Art und Weise. Da sind auch die Pizzabäcker im Volmetal einer Meinung. Insbesondere der Teig ist entscheidend. „Darüber spricht man nicht. Diskutieren über Teig ist wie Politik, man wird sich nie einig“, schmunzelt Gabriela Maurici, Inhaberin der Pizzeria Piccola in Meinerzhagen, die im Jahr 1992 eröffnet hat.

„Die wichtigste Zutat ist Mehl, Tipo 00. Mehl ist das Gerüst“, verrät der Inhaber des City-Ofens in Halver Erhan Singil, der die Pizzeria bereits seit 25 Jahren leitet. Dieser Mehl-Typ habe den perfekten Eiweißgehalt. Doch welche Zutat auch zu dem Teig hinzugefügt wird, für Singil gilt: „Die richtige Menge macht’s.“

Gabriela Maurici ist seit 2003 die Inhaberin der Pizzeria Piccola in Meinerzhagen. © Hahn, Laura

Wie leicht verdaulich die fertige Pizza letztendlich ist, hängt ebenfalls mit dem Teig zusammen. „Es gehört kein Ei und kein Sprudelwasser in den Teig, aber das machen viele“, erklärt Francesco Leale, Inhaber der Pizzeria Calabria in Kierspe, die sich seit Oktober 2022 unter dem Rewe-Markt befindet.

„Unsere Pizza ist bekömmlich durch sehr wenig Hefe im Teig“, sagt Singil aus Halver. Gabriela Maurici fügt hinzu: „Der Pizza liegt wie eine Bombe im Magen, wenn der Teig keine Zeit hat, aufzugehen.“ Die Zeit zu ruhen und aufzugehen, die wird in den drei befragten Pizzerien im Volmetal als sehr wichtig beschrieben. Ein guter Teig benötigt dafür 48 bis 70 Stunden. Hier ist also kein Platz für Ungeduld. Auch auf den richtigen Backofen kommt es an. „Wir benutzen einen Cuppone-Backofen, der Teig muss darauf optimiert werden“, erzählt Leale. In den Pizzerien wird zudem die Qualität großgeschrieben. Sie setzen auf frische und hochwertige Zutaten. „Qualität ist am Ende immer am günstigsten“, fährt Francesco Leale fort.

Geheimzutat und Lieblingspizzen

Die größten Geheimzutaten und Tipps für eine gelungene Pizza sind allerdings nicht käuflich. „Man muss mit dem Teig trainieren. Mir macht es Spaß und ich fühle den Teig immer noch jeden Tag gerne“, beschreibt Erhan Singil das Zubereiten. „Es hört sich vielleicht altmodisch an, aber der Teig braucht Zuwendung“, bestätigt Gabriela Maurici. „Die wichtigste Zutat ist Amore. Die Pizza wird mit Liebe, Freude und Passion gemacht“, versichert auch Francesco Leale, „Wir kochen, als würden wir für uns selber kochen. Wir bieten nichts an, das wir nicht vorher getestet haben.“

Jeder der Befragten hat seine eigene Lieblingspizza, die ebenfalls von den Kunden auf Empfehlung hin gerne bestellt werden. „Ich liebe Pizza Prosciutto Gorgonzola“, schwärmt Maurici, „und das Beste für mich ist der Rand, der knusprig ist und einen Hauch an Geschmack der gebackenen Pizza enthält.“ Um die Pizza zu verspeisen, viertelt Maurici sie und isst sie am liebsten mit der Hand. Erhan Singil setzt auf seine vegetarische Pizza „City Ofen Spezial“ mit frischen Tomaten und Paprika, Zwiebeln, Pilzen, Brokkoli, Mozzarella und Knoblauch.

Francesco Leale (links) und sein Schwager Davide Librandi probieren für ihre Pizzeria Calabria immer wieder neue Rezepte aus. © Hahn, Laura

Auch Singil isst die Pizza lieber mit den Händen: „Eine gut gebackene Pizza erkennt man daran, dass sie nicht einknickt, wenn man das Stück gerade in der Hand hält.“ Wer die Pizzeria Calabria besucht, sollte die Pizza „Diavolo“ oder „Italia“ probieren, so die Empfehlung. „Ich selber esse meine Pizza etwas seltsam“, gibt Leale zu. „Ich schneide sie in Dreiecke und esse erst den Rand und dann das Saftige in der Mitte.“ Pizza essen kann eben auch auf die unterschiedlichste Weise geschehen. Je nach Pizza ist ein Wein oder ein Bier das passende Getränk. Auch eine Cola wird oft dazu bestellt.

„Verbotene“ Zutaten

„Ich würde niemals Kirschen auf Pizza machen. Das kann ich mir nicht vorstellen“, lacht Gabriela Maurici. „Tatsächlich hatte ich eine Anfrage für Pizza Hawaii mit Kirschen, aber das habe ich nicht gemacht.“ Francesco Leale bezeichnet sich selbst als leidenschaftlicher Esser und probiert demnach gerne Neues auf der Pizza aus: „Für einen Italiener ist Pizza Hawaii wie eine Beleidigung, aber für mich ist das kein Problem. Die Küche kann Pizza mit allem harmonieren lassen.“

Kalte Pizza zum Frühstück ist nicht nur nach einer langen Nacht angesagt. „Eine Firma hat schon für halb zehn Pizza bestellt. Ich würde auch jede Pizza einem Brötchen vorziehen. Das ist gesünder“, meint Erhan Singil. Für alle, die die Pizza lieber nochmal aufwärmen statt kalt zu essen, hat die Pizzeria Calabria einen Tipp: Das Pizzastück wird mit zwei Eiswürfeln in eine Pfanne gelegt, mit einem Deckel abgedeckt und aufgewärmt. „Das macht die Pizza kross. In einer Mikrowelle wird sie wie Gummi.“

Übrigens: Wer sich im Supermarkt für den Nachtisch Süßigkeiten oder einen Kaffee holt, muss etwas beachten. Zumindest bei Geschäften der Kette Rewe. Denn Rewe führt Pfand für diese Produkte ein.