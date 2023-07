Weiterer Geschäftsführer bei Escha in Halver

Von: Florian Hesse

Teilen

Die Geschäftsführung der Escha-Holding: Dietrich Turck, Marco Heck, Dirk Aldermann (von links). © Jana Eilhardt

Die Escha-Geschäftsführung verstärkt sich um Dirk Aldermann.

Halver – In Zeiten sich schnell verändernder Marktgegebenheiten und Rahmenbedingungen stellt sich die Escha-Gruppe mit Stammsitz in Halver durch eine Erweiterung der Geschäftsführung neu auf. Mit Dirk Aldermann beruft Escha nach eigenen Angaben einen erfahrenen Produktions- und Supply-Chain Experten in die Geschäftsführung. Bereits seit vielen Jahren leiten Marco Heck und Dietrich Turck als Geschäftsführer die Geschäfte der Firmengruppe im In- und Ausland. Seit dem 3. Juli 2023 verstärkt Dirk Aldermann das Geschäftsführungsteam und ist verantwortlich für die Ressorts Produktion, Supply-Chain und Qualität innerhalb der Escha- Gruppe.



Der studierte Maschinenbauer und Betriebswirtschaftler verfügt als langjähriger Manager im industriellen Umfeld über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Produktion und Materialwirtschaft. Dirk Aldermann war zuvor in leitenden Positionen sowie in Geschäftsführungsverantwortung bei international agierenden Unternehmen tätig. Dietrich Turck leitet im Rahmen der neuen Geschäftsverteilung die Bereiche Finanzen und Human Resources. Marco Heck ist seit Juli 2023 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt worden und verantwortet Strategie, Marketing und Vertrieb.