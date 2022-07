Zwei Halveraner übernehmen den Denkhof

Von: Florian Hesse

Der Denkhof ist verkauft. Von links Michael Brosch, Kristian Hamm, Matthias Clever und Kämmerer Simon Thienel. © Florian Hesse

Der Denkhof an der Frankfurter Straße ist verkauft. Die Politik stimmt in einer Sondersitzung zu.

Zwei Halveraner stellen sich der Aufgabe, den Denkhof auf dem städtischen Wippermann-Gelände in die Zukunft zu führen. Matthias Clever, Inhaber der Werbeagentur „dievonhier“, und Kristan Hamm, Geschäftsführer der gemeinnützigen Sentiris GmbH, haben am Montag die Unterschrift unter dem Kaufvertrag geleistet und übernehmen das Gebäude an der Frankfurter Straße unterhalb der Polizeiwache.

Der Hauptausschuss bestätigte am Dienstag formal den Übergang, der zum Ziel hat, das gesamte innerstädtische Gelände in die Zukunft zu entwickeln. Zur Grundkonzeption, die Clever federführend mit erarbeitet hatte, gehört die Absicherung des Werkhofs, die Entwicklung des südlichen Teils Richtung Kulturbahnhof und ein Konzept eben für die frühere Wippermann-Verwaltung.

Festgeschrieben ist die Möglichkeit für Freischaffende und Jungunternehmer, dort günstig Büroraum zu nutzen (Stichwort Coworking) und modern ausgestatteten Seminarraum zu schaffen. Auch die Stage-Halle soll neu belebt werden.

Der Denkhof wird weiterhin mit den weiteren Teilen des Geländes Bestandteil der städtischen Bewerbung im Rahmen der Regionale 2025 bleiben.