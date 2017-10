Mehr als 3000 Unterschriften für Erhalt des Werkhofs

Halver - Auf inzwischen mehr als 3000 Unterzeichner kommt die Online-Petition für den Erhalt des Werkhofs an der Frankfurter Straße.

Diese Zahl konnte in der vergangenen Woche Diana Hutchinson vermelden, die unentwegt weitere Unterschriften sammelt, um den Lebensmittel-Discounter Lidl von seinem Vorhaben abzubringen, sich auf dem sogenannten Wippermann-Gelände anzusiedeln. Denn das würde automatisch das Ende für das Sozialkaufhaus bedeuten, das sich über mehr als zehn Jahre ein Stammpublikum in Halver, aber auch in der gesamten Region erarbeitet hat.

Inzwischen zeichnet sich allerdings ab, dass der Werkhof auch im kommenden Jahr noch gesichert ist. Es liegt keine Kündigung der Räumlichkeiten durch den Eigentümer vor, so dass von einem Fortbestand bis mindestens Ende 2018 auszugehen ist. Auch für das WDR-Fernsehen ist die Werkhof-Lidl-Problematik in Halver inzwischen Thema geworden. WDR-Mitarbeiter waren in der vergangenen Woche für Dreharbeiten im Werkhof zu Besuch.

