Weitere Müll-Aktion in Halver: Größte Kita ruft dazu auf

Gemeinsam Müll sammeln

+ © Lorencic, Sarah Müll sammeln kann jeder. © Lorencic, Sarah

Nach der Aktion Sauberes Halver ruft die größte Kita in der Stadt erneut zum Müll sammeln auf. Am Wochenende steht ein Container bereit.

Halver – Im vergangenen Jahr musste die DRK-Kita Juno auf diese Aktion wegen der Corona-Pandemie verzichten, in diesem Jahr wird sie nun in einer abgespeckten Version stattfinden. Es geht um die Müllsammelaktion, die die Einrichtung unabhängig von der Aktion Sauberes Halver 2021 in der Regel jährlich durchführt.

Nach der Pause in 2020 haben sich Kita-Leiterin Petra Gelhart und ihr Team vorgenommen: „Wir machen das.“ Und somit steht ab heute und bis Sonntag ein Container auf dem Gelände der Kita bereit, in dem gesammelter Müll entsorgt werden kann. Die Eltern sind informiert und auch darüber hinaus ist jeder Halveraner dazu aufgerufen, mitzumachen. „Jeder kann vor seiner eigenen Haustür sammeln“, findet Gelhart. „Für ein schönes Umfeld.“



Die Kita-Kinder sind involviert

Auch die Kinder der Einrichtung sind involviert. Fast täglich sammeln die Erzieher mit Mädchen und Jungen den Müll an der Kita und auf dem Parkplatz auf. „Unsere Kinder gehen sorgsam mit dem Thema um“, erklärt die Juno-Leiterin. Mülltrennung und

-vermeidung sind Themen, die die Kinder kennen. Seit Corona kommen zum üblichen Müll auch viele Masken hinzu, die einfach weggeworfen werden. Das falle den Kindern ebenfalls auf.

Das ist unser Thema und wird weiter Thema bleiben.

Mit der Aktion möchte die größte Kindertagesstätte in Halver auf das Thema Müll aufmerksam machen. „Das ist unser Thema und wird weiter Thema bleiben“, sagt Petra Gelhart. Alle Eltern und Kinder sind dazu aufgerufen, mitzumachen. Auch jeder andere kann ab heute Müll in Halver sammeln und ihn in dem aufgestellten Container, der gesponsert wurde, entsorgen.



Wichtig ist: „Kein Hausmüll“ in den Container, betont Gelhart. Der Container wird heute auf dem Kita-Gelände aufgestellt. Alles ist mit der Stadt Halver und dem Ordnungsamt abgeklärt. Bis Sonntag bleibt er an der Einrichtung stehen.