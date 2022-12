Weihnachtstrecker setzen im MK ein Zeichen der Hoffnung

Von: Monika Salzmann

„No Farmer – No Food“ war auf liebevoll geschmückten Treckern zu lesen. Vielfach waren sogar die Räder der Trecker mit Lichterketten verziert. © Jakob Salzmann

Mit ihrer Lichterfahrt von Schalksmühle über Halver, Breckerfeld und Ennepetal bis nach Schwelm setzten die heimischen Landwirte am Samstag ein Zeichen der Hoffnung in schwieriger Zeit.

Halver/Schalksmühle – Zum dritten Mal brachten die Landwirte Kinder- und Erwachsenenaugen mit ihren leuchtenden rollenden Kunstwerken zum Strahlen. Zahlreiche Schaulustige säumten den Weg, den der glitzernde, blinkende und in allen Farben strahlende Korso durch die dunklen Straßen nahm. An Fantasie, die Trecker weihnachtlich herauszuputzen, war die Aktion nicht zu toppen.

Startpunkt der diesjährigen Demo-Tour mit ernstem Hintergrund war der Seniorenpark Reeswinkel, wo sich die 55 Landwirte aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, dem Märkischen Kreis und dem Raum Hagen bei Anbruch der Dunkelheit mit ihren Traktoren versammelten. Gut geschützt von der Polizei, die die rollende Karawane absicherte, wurden die Landwirte hier bereits sehnsüchtig von den Bewohnern und zahlreichen Schaulustigen erwartet.

Das Seniorenzentrum Bethanien in Halver war eine Anlaufstation der Tour. Organisator Heiner Born (Mitte) überreichte hier Schoko-Nikoläuse als weihnachtliche Gabe. © Jakob Salzmann

Voran Organisator Heiner Born aus Breckerfeld im Nikolaus-Kostüm, auf dessen Trecker das Motto der Lichterfahrt „Ein Funken Hoffnung – Ohne Bauern es nicht!“ in großen Lettern zu lesen war, fuhr eine kleine Abordnung bis zum Seniorenheim hinauf, während sich die anderen Landwirte unten auf der Straße mit ihren Weihnachtstreckern versammelten.



Schoko-Nikoläuse verteilt

Gemeinsam mit Kirsten Piepenstock vom Hof Huxhardt in Schalksmühle, die den Versorgungswagen fuhr, überreichte der Breckerfelder der Betreiber-Familie Mischnick vor der Einrichtung einen Karton voller Schoko-Nikoläuse für die Bewohner. Im Seniorenzentrum Bethanien in Halver und weiteren Anlaufstationen machten die Landwirte, die mit ihrer Lichtfahrt auf die teils prekäre Situation auf den Höfen aufmerksam machen wollten, auf die gleiche Art und Weise vielen Menschen eine Freude. Überall achteten die Landwirte sorgsam darauf, keine Rettungswege zuzustellen.

In Halver versammelten sich besonders viele Menschen im Bereich des Kreisels an der Nicolai-Kirche, um die liebevoll geschmückten Trecker bei ihrer Demo-Tour, die den Landwirten selbst einen Funken Hoffnung schenken sollte, zu sehen. Sogar die Räder der Trecker waren vielfach geschmückt. Das SOS-Kinderdorf in Lüdenscheid, wo die Tour im Vorjahr startete, erhält diesmal nachträglich einen Besuch.