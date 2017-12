Weihnachtsmarkt in Halver eröffnet

Halver -An den Fingern war es manchem vielleicht bitter kalt, doch wenn der Chor der Lindenhofschule singt, wärmt das die Herzen. „Feliz Navidad“ wünschten die Kinder mit voller Überzeugung ihren vielen Gästen vor der Bühne am Kulturbahnhof.

Mit dem Auftritt des Chores und kurzen Grüßen von Bürgermeister Michael Brosch und Wilhelm Helbert, dem Vorsitzenden des Heimatvereins, war der 31. Weihnachtsmarkt in Halver am Freitagabend auch offiziell eröffnet.

Bis einschließlich Sonntag ist die Budenstadt auf der Bahnhofstraße aufgebaut mit Knusperhäuschen und Kunsthandwerk, verschiedensten Leckereien und Getränken. Am Samstag um 16 Uhr kommt der Nikolaus, auch die Lindenhofkinder stellen sich um 18 Uhr noch einmal auf die Bühne. Samstag ist der Markt von 14 bis 20 und am Sonntag in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geöffnet.