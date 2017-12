Weihnachtsgeschäft in Halver: Unterschiedliche Fazits

Wer während der vergangenen Wochen im Kö-Shop war, der wird es bemerkt haben: Zahlreiche Kunden kauften in der Buchhandlung Geschenke für ihre Liebsten ein. Inhaberin Silke Berges ist sehr zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft.

Sie sagt: „Um diese Zeit läuft es immer sehr gut.“ So würden auch viele Telefonbestellungen bei ihr eingehen, beispielsweise für Bücher, CDs und DVDs. Ebenso seien Kulturabos ein sehr beliebtes Geschenk. „Davon haben wir schon jede Menge verkauft“, betont Berges.

In der Modeboutique „.Lene“ zeigte sich Inhaberin Alisa Kannapin zufrieden mit dem Geschäft in der Vorweihnachtszeit. Von ihrem „Gefühl her“ sei allerdings keine Steigerung zum Vorjahr zu erkennen. „Ganz genau kann ich das jedoch erst sagen, wenn ich die endgültigen, konkreten Zahlen vorliegen habe“, erklärte sie dazu. Beliebte Geschenk-Artikel seien unter anderem Pullover, Hemden und Gutscheine gewesen.

An der Frankfurter Straße hingegen sieht die Situation anders aus: Bei Bosicom, Fachhandel für Mobilfunk und Telekom-Partner, sei das Geschäft im Vergleich zum Vorjahr schlechter gewesen. „Die Verhältnisse an der Frankfurter Straße lassen es nicht anders zu“, sagt Inhaber Stavros Bosi. „Zum Glück haben wir hier tolle Stammkunden und unsere überregionalen Kunden.“ Bosi betonte, dass in Zukunft noch mehr vor Ort geschehen müsse. „Damit wieder mehr Leben in die Frankfurter Straße kommt.“