Weihnachtsfeier eskaliert: Angeklagter greift Polizisten an

Halver - Die Mischung aus Bier und Wodka bekommt einem Mann aus Halver nicht. Während der Weihnachtsfeier seines Betriebes rastet er aus. Seine Kollegen bekommen Angst vor dem 42-Jährigen und rufen die Polizei.

Es ist der 10. Dezember 2016: Der Angeklagte kommt gegen 17 Uhr zur Weihnachtsfeier. Zunächst ist es eine gemütliche Veranstaltung. Es wird viel getrunken. Der Halveraner gönnt sich Wodka und Bier. Später erfährt er von seinen Kollegen, dass er mit Voranschreiten der Feier, den Wodka aus der Flasche getrunken und direkt Bier hinterher gekippt hat.

Der Alkohol zeigt Wirkung. Der Angeklagte wird aggressiv. Als seine Kollegen ihn nicht mehr gebändigt kriegen, alarmieren sie die Polizei. Zwei Beamte machen sich auf den Weg.

23 Uhr: Bei ihrer Ankunft steht der Angeklagte mit nacktem Oberkörper – im Dezember – auf der Straße, ist in ein Gerangel verwickelt. Er sieht den Streifenwagen, läuft darauf zu und schlägt zweimal mit der Faust auf die Motorhaube. Dann versucht er, die Beifahrertür zu öffnen. Der Polizist hat den Wagen jedoch von innen verriegelt.

„Angeschnallt im Auto ist man völlig ausgeliefert“, erklärt der Beamte vor Gericht. Schließlich lässt der Halveraner vom Fahrzeug ab. Er läuft in Richtung Danziger Straße. Die Polizisten nehmen die Verfolgung auf, inzwischen wurde Verstärkung angefordert.

Sie finden den 42-Jährigen. Er kniet auf der Straße. Der Polizist nähert sich, fordert den Mann auf, am Boden zu bleiben und die Hände hinter den Kopf zu nehmen. Stattdessen brüllt der Mann los.

„Er hat geschrien wie ein Bär und dann zweimal mit den Fäusten auf den nassen Asphalt geschlagen“, berichtet der Polizist. Plötzlich steht der Angeklagte – groß, wuchtige Statur, Bart – auf und geht auf den Beamten los.

In Boxer-Manier versucht er, den Polizisten im Gesicht zu treffen. Der Kampfsport erfahrene 40-Jährige weicht den Schlägen aus. Hiebe mit dem Schlagstock auf den Arm des Angeklagten bleiben wirkungslos. „Er schien schmerzfrei zu sein“, sagt der Polizist. Dann kommt seine Kollegin zur Hilfe, setzt Pfefferspray ein.

Das wischt sich der Mann nur aus den Augen und nimmt dann die Frau ins Visier. Mit erhobenen, auf den Hals der Polizistin gerichteten Händen, stürmt er auf sie los. Im letzten Moment versetzt ihm der männliche Polizist einen sogenannten „Berliner Schlag“ gegen das Knie. Damit hält er den Halveraner auf. „Sonst hätte ich geschossen“, zeigt der Beamte den allerletzten Weg auf. Knapp zwei Promille Alkohol hat der Angeklagte zur Tatzeit im Blut.

Im Gerichtssaal ist von dem animalisch wirkenden Mann von damals nichts mehr übrig. Sein Verteidiger übernimmt das Reden. Er gibt an, sein Mandant habe eine Erinnerungslücke. „Es wird wohl so gewesen sein“, räumt er ein. Als sein Mandant die Anzeige gelesen habe, sei er geschockt gewesen. Lediglich in dem ihm zustehenden letzten Wort äußert er sich: „Es tut mir sehr leid.“ Dann versagt seine Stimme, er wischt eine Träne weg.

Vorstrafen hat der Mann keine. Das Gericht geht aufgrund des Alkohols von verminderter Schuldfähigkeit aus. „Das war schon nicht ohne“, sagt die Richterin. Dass der Polizist kurz davor war, seine Schusswaffe einzusetzen, zeige die Brisanz der Tat.

Der Halveraner wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung zu 1200 Euro Geldstrafe verurteilt.