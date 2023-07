Windkraft in Halver: Info für Bürger zu Vorrangzonen

Von: Frank Zacharias

Windenergie als Beitrag zur CO2-Minderung: Das ist die Idee der Stadt Halver. (Symbolbild) © Daniel Maurer/dpa

Keine Vorrangzonen für Windenergieanlagen mehr in Halver: Diesen Beschluss fasste der Rat bereits am 12. Dezember 2022 und gab damit auch den Startschuss zur Änderung des Flächennutzungsplans. Bevor es so weit ist, hat jetzt aber zunächst die Öffentlichkeit die Chance, sich über die Pläne zu informieren.

Halver - Vom 10. Juli bis 14. August liegen die Planunterlagen im Besprechungszimmer des Rathauses aus, wo sie mit Mitarbeitern der Verwaltung erörtert werden können. Auch online sind die Dokumente auf www.halver.de (Wirtschaft & Bauen/Bauleitplanung) einsehbar. Daneben findet am Dienstag, 22. August, ab 17 Uhr im Ratssaal eine Bürgerversammlung statt, bei der die Hintergründe der bevorstehenden Änderung erklärt werden sollen.

Hintergrund der Pläne ist eine nie genutzte Vorrangfläche für Windräder im Bereich Engstfeld. Ein einst interessierter Investor hatte seine Pläne aufgrund der seiner Meinung nach nicht praktikablen und nutzbaren Fläche aufgegeben. So lange die Stadt aber weiterhin eine Vorrangfläche ausgewiesen hat, kommen andere Standorte für Windenergieanlagen nicht in Frage – das wollen Rat und Verwaltung nun mit der Aufgabe einer räumlichen Steuerung durch Konzentrationszonen ändern.

Windenergie als Beitrag der Stadt zur CO2-Minderung

„Die Windenergienutzung“, so heißt es in der Begründung, „könnte auch in Halver einen kleinen Beitrag zur verbindlichen CO2-Minderung und damit zum Klimaschutz leisten.“

Das Ziel der nun anstehenden Flächennutzungsplanänderung sei es, den Bau von Windrädern im Stadtgebiet nicht zu verzögern „und Rechtssicherheit auf der Ebene des Planungsrechts für das Halveraner Gebiet zu erhalten“. Kritiker hatten kurz nach dem Ratsbeschluss einen Wildwuchs an Windenergieanlagen befürchtet. Gebaut werden dürfen sie aber nur, wenn sie nach Regeln des Baugesetzbuches auch „privilegiert zugelassen sind“, wie die Verwaltung betont.

Mit der Vorlage der Flächennutzungsplanänderung geht auch die weitere Vorplanung für den Standort „ehemaliges Munitionsdepot“ einher, wo gegebenenfalls ebenfalls eine Anlage errichtet werden könnte. Bei ausreichendem Planungsstand solle aber noch eine ausführliche Bürgerinformation durchgeführt werden, wie es vonseiten der Verwaltung heißt.