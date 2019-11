B229 und Heerstraße: Wieder massive Probleme

Halver - Die Baustelle an der B229 und die damit verbundene Umleitung über die Heerstraße (Oberbrügge) hält weiterhin alle auf Trab.

Mit dem zweiten innerstädtischen Bauabschnitt auf der Bundesstraße 229 hat sich am Montagmorgen die Vollsperrung verschoben hinter die Einmündung der Falkenstraße. Die Umleitung über die Heerstraße hat damit weiter Bestand.

Damit verbunden bleiben die massiven Verkehrsprobleme zu Stoßzeiten wie am vergangenen Donnerstag, als sich die Fahrzeuge zurückstauten von der Kreuzung Karlshöhe bis zum Abzweig Wiebusch. Auslöser war in diesem Fall, dass der Stau bereits an der überlasteten Kreuzung Frankfurter Straße/Umgehungsstraße/Herpiner Weg begann. Dort blockierten die Linksabbieger in Richtung Hagedornstraße auch den Verkehr, der über die Landestraße 528 abfließen sollte.

Abhilfe, so die Einschätzung betroffener Autofahrer, könnte dort ein Linksabbiegeverbot während der weiteren Baumaßnahme sein.

Polizei auch wieder im Einsatz

Während der Feierabendverkehr am Donnerstag zum Erliegen kam, kümmerte sich die Polizei am Samstag von 8 bis 14.15 Uhr um die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Heerstraße in Oberbrügge. Von 1049 Fahrzeugen, die die Kontrollstelle passierten, waren 126 zu schnell. Dies ist die Zahl der Verwarngelder, die die Beamten erhoben. Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren nicht zu schreiben. Spitzenreiter des Samstagvormittags in Oberbrügge war ein Pkw-Fahrer, der mit 52 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs war.