Halver - Der Wegebau im Außenbezirk läuft. Infos gibt es am Donnerstag.

Der Wegebau in Nonnen Ennepe und im Bereich Magdheide ist angelaufen.

Was vor ihren Haustüren passiert, soll den Anliegern ausführlich erklärt werden in einer Infoveranstaltung auf Einladung der Stadt am Donnerstag, 31. Oktober, um 18 Uhr im Ratssaal. Für die Projekte, die in Politik und Bürgerschaft zunächst für massiven Unmut gesorgt hatten, wurden der Stadt Landesmittel in erheblichem Umfang zugesagt.

