Das Konzept für den Aussichtsturm steht

+ © Sarah Reichelt Peter Bell (links), Bürgermeister Michael Brosch und Cathrin Brückmann sind guter Dinge in Sachen Aussichtsturm. © Sarah Reichelt

Halver - „Das Gutachten ist da“, kündigte Bürgermeister Michael Brosch bereits am Montag in der Ratssitzung an. Gemeint ist das Konzept für die Instandsetzung des Aussichtsturms an der Karlshöhe.