Warnstreik: Schulen bleiben verschont

Von: Olaf Moos, Maximilian Birke

Die Klassen der Humboldtschule hatten am Montag ohnehin frei. Deshalb blieb der Warnstreik für die Schüler folgenlos. © Jakob Salzmann

Der Warnstreikaufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Montag für weitreichende Konsequenzen im Öffentlichen Personennahverkehr gesorgt. Nicht alle Schulen waren davon allerdings betroffen.

Halver/Märkischer Kreis – Von einem so umfassenden Streik wie am Montag sind neben unzähligen Arbeitnehmern meist auch die Schulen betroffen.

Schließlich kommen viele Schüler mit den Bussen der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) zum Unterricht. Von der befürchteten Wucht des Streiks blieben die Schulen in Halver allerdings größtenteils verschont.

So berichtet Nadja Lanzerath, Schulsekretärin im Anne-Frank-Gymnasium (AFG), dass der Streik „nicht so doll zu spüren“ gewesen sei. Etwa 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler mussten sich aus diesem Grund am Montag vom Unterricht abmelden oder abmelden lassen.

Ein geringer Anteil, wenn man bedenkt, dass etwa 700 Jugendliche das AFG in Halver besuchen. Auch Elterntaxis hätten am Montag keine außergewöhnlichen Probleme verursacht, so Nadja Lanzerath weiter.

Noch harmloser stellte sich die Situation an der Humboldtschule dar, deren Schülerinnen und Schüler gänzlich vom Streik im Öffentlichen Dienst verschont blieben.

„Wir hatten diesbezüglich Glück“, sagte Schulsekretärin Handan Okul. Denn an der Humboldtschule musste ohnehin niemand zum Unterricht erscheinen: Wegen einer Lehrerkonferenz war ein beweglicher Ferientag auf den Montag gelegt worden.

Kein Bahnverkehr im Volmetal

Die Fahrer der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) legten kreisweit die Arbeit nieder. Der Schienenersatzverkehr zwischen Lüdenscheid und Hagen rollte. Die Schienenverbindung von Brügge durchs Volmetal in Richtung Gummersbach lag lahm.

Die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Bettina Schwerdt äußerte sich „mehr als zufrieden“ mit dem Verlauf des Warnstreiks am Montag. „Wir verzeichnen eine sehr gute Beteiligung.“ Die Beschäftigten seien angesichts der Verhandlungen „richtig sauer“ auf die Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.

Die Busfahrer der Subunternehmer, die vor allem in ländlichen Bereichen im Auftrag der MVG unterwegs sind, waren nicht zum Streik aufgerufen, weil sie nicht im Tarif des öffentlichen Dienstes beschäftigt sind. Der Schwerpunkt lag für Verdi auf der Stilllegung der Verkehrsinfrastruktur.

Gravierende Auswirkungen hatte der Warnstreik der Busfahrer nach Worten von MVG-Pressesprecher Jochen Sulies vor allem auf den morgendlichen Schülerverkehr im gesamten Märkischen Kreis. „Die Arbeitsniederlegung unserer Fahrer hat das Familienmanagement in vielen Haushalten vor riesige Herausforderungen gestellt.“

Ob der neuerliche Warnstreik im öffentlichen Dienst für die Gewerkschaft Verdi zum Erfolg führt, ist noch offen. Bettina Schwerdt sagte, das vorliegende Angebot der Arbeitgeber lasse „leider keine andere Antwort zu, denn es ist respektlos und schürt damit den Tarifkonflikt“. Die Streikbereitschaft der Beschäftigten sei „enorm“.

An die Adresse der betroffenen MVG-Kunden sagte Bettina Schwerdt: „Wir bitten für diesen Schritt um Verständnis bei den Fahrgästen. Wir appellieren aber auch an die Arbeitgeber, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot zu machen.“