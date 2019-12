Wanderwege wieder hergestellt - tagelang nur Matsch

Halver - Wochenlang konnte man einige Wanderwege in Halver nicht passieren, ohne in Matsche zu treten. Jetzt hat sich das geändert.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk haben Mitarbeiter des Baubetriebshofs in der vergangenen Woche Wanderern im Bereich Im Heede gemacht.

Der stark frequentierte Weg, über den man unter anderem ins Naturschutzgebiet Wilde Ennepe gelangt, war an mehreren Stellen morastig und kaum mehr trockenen Fußes passierbar.

Erst kürzlich noch hatte Werner Lemmert (UWG) sich zum wiederholten Mal bei der Verwaltung erkundigt, ob hier nicht endlich Abhilfe in Sicht sei. In der vergangenen Woche wurden nun trittsichere Fakten geschaffen. Niemand muss mehr am Zaun balancieren